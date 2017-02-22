یکی از مقامات سفارت کره شمالی در میان مظنونان به قتل «نام»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس پلیس مالزی می گوید یکی از مقامات ارشد سفارت کره شمالی و یکی از افراد مرتبط با آژانس هواپیمایی این کشور مظنون به دست داشتن در توطئه قتل «کیم جونگ نام» برادر ناتنی رهبر کره شمالی هستند.

«خالد ابو باکار» رئیس پلیس مالزی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد هر دوی این افراد هم اکنون در کوالالامپور هستند و برای جواب دادن به سوالات پلیس دعوت شده اند.

وی به خبرنگاران گفت: دیپلمات مذکور منشی دوم سفارت است. او هم اکنون در بازداشت نیست و برای جواب دادن به چند سوال به اداره پلیس دعوت شده است. فرد دوم، از کارکنان شرکت هواپیمایی «ار کوریو» است. پلیس هنوز نام این دو فرد را فاش نکرده است.

کیم جونگ نام، برادر ناتنی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز ۱۳ فوریه در فرودگاه کوالالامپور در حالی که قصد سوار شدن به هواپیمایی به مقصد ماکائو را داشت مسموم شد و به قتل رسید.

خالد گفت: پلیس مالزی عمیقا معتقد است که چهار مظنون دیگری که روز قتل مالزی را ترک کردند به پیونگ یانگ فرار کرده اند.

گفتنی است هفته گذشته، دو زن ویتنامی و اندونزیایی و یک مرد اهل کره شمالی به اتهام دست داشتن در این قتل بازداشت شدند.

رئیس پلیس مالزی در این باره گفت: دو زن دستگیر شده مایعی را که حاوی سمی ناشناخته بود مقابل بینی کیم جونگ نام گرفتند. به گفته او، آنها کاملا آگاه بودند که ماده ای که به همراه دارند سمی است. این در حالی است که پیش از این گفته شده بود که یکی از زنها هنگام قتل گمان می کرده در حال بازی در برنامه دوربین مخفی است.

پس از قتل کیم جونگ نام، روابط مالزی و کره شمالی دستخوش تنش شده است. کره شمالی از تایید هویت مقتول امتناع می کند و مقامات مالزی بر صحت هویت او تاکید دارند و تلویحا پیونگ یانگ را متهم به دست داشتن در این قتل می کنند. مالزی یکی از معدود کشورهای جهان است که با کره شمالی ارتباط دیپلماتیک دارد.