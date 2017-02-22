هشدار به بازرگانان فعال در روسیه/فقط ۵ بانک روسی معتبر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، فرهاد پرند اظهار داشت: با توجه به توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه، به تجار و فعالان اقتصادی ایرانی که قصد ورود به بازار این کشور را دارند توصیه می‌شود برای افتتاح حساب بانکی، نقل و انتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی و همچنین ضمانت‌نامه بانکی علاوه بر «میر بیزنس بانک» (متعلق به بانک ملی) به چهار بانک معتبر دولتی روسیه از جمله «ازبر بانک»، «وی. تی. ‌بی بانک»، «گاز پروم بانک» و «روس سلخوز بانک» مراجعه کنند.

وی در عین حال افزود: لازم است تجار ایرانی پیش از افتتاح حساب و عملیات بانکی در دیگر بانک‌های روسیه، وضعیت نقدینگی و اعتبار آنها را بررسی کنند.

به گفته پرند بر اساس بررسی‌های بعمل آمده در سال ۲۰۱۲ میلادی ۹۰۰ بانک و موسسه اعتباری در روسیه مشغول فعالیت بوده‌اند که تا پایان سال ۲۰۱۶ از این تعداد بیش از ۳۵۰ بانک لغو مجوز شده‌اند.

وی همچنین پیش‌بینی کرد از ۵۵۰ بانک و موسسه اعتباری باقی مانده مجوز ۳۰۰ بانک و موسسه دیگر تا ۳ سال آینده باطل شود. رایزن بازرگانی ایران در مسکو در ادامه یادآور شد: بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی روسیه و پس از سخنان خانم الویرا نابیولینا رییس‌کل بانک مرکزی این کشور در ۱۵ فوریه سال ۲۰۱۷ در شورای فدراسیون روسیه، روند پاکسازی و ابطال مجوز بانک‌ها و موسسات بیمه اعتباری که دارای نقدینگی پایین و سابقه تقلب و کلاهبرداری هستند تا زمان ابطال کامل آنها ادامه خواهد داشت.

وی در پایان تاکید کرد به منظور پیشبرد نقشه راه تجاری ایران و روسیه و افزایش صادرات کشورمان به این همسایه شمالی، تجار و بازرگانان ایرانی به منظور هرگونه فعالیت بانکی به ۵ بانک تایید اعتبار شده مراجعه کنند و در صورت همکاری و فعالیت با بانک‌های دیگر، برای کاهش ریسک تجارت پیش از هر اقدامی از وضعیت نقدینگی و اعتبار آنها اطمینان حاصل کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، علاقه‌مندان برای دریافت اخبار و کسب اطلاعات تجاری بیشتر می توانند به سایت رایزنی بازرگانی ایران در روسیه به آدرس http://russia.tpo.ir/ مراجعه کنند.