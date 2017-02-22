۱۴۰ میلیارد تومان وام به شرکتهای فناوری اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیرحسین دوایی با اشاره به تصویب ۱۴۰ میلیارد تومان وام وجوه اداره شده شرکت های حوزه ICT که مطابق با پیشرفت طرح ها از طریق پست بانک و صندوق کار آفرینی امید درحال پرداخت است، گفت: پرداخت این تسهیلات در استان های کشور موجب شده بسیاری از جوانان مستعد به صورت جدی وارد کسب و کارهای نوین شوند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان وام به شرکت های حوزه ICT اختصاص داده شده، گفت: در چند ماه گذشته تغییر رویکردی به سوی شرکت های نوآور به خصوص در استان های کشور داشتیم و تولیدکنندگان نرم افزارهای تلفن همراه و همچنین شرکت های تحت پوشش مراکز رشد و پارک ها را نیز با اعطای تسهیلات قرض الحسنه مورد پشتیبانی قرار دادیم.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات تاکید کرد: به عنوان مثال اخیرا در استان آذربایجان شرقی تعدادی از طرح های نوآورانه رونمایی شد که در همین مدت کوتاه دهها هزار کاربر پیدا کرده اند.

دوایی یادآور شد: برخی استارتاپ های بومی و اپلیکیشن و همچنین سیستم های هوشمند خدمات حمل و نقل، غذا، و پزشکی و سلامت نمونه های موفق این موضوع هستند.