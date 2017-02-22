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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار:

سارقان حرفه ای محتویات ۳۱ خودرو به دام پلیس شهریار افتادند

سارقان حرفه ای محتویات ۳۱ خودرو به دام پلیس شهریار افتادند

شهریار-فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از دستگیری سارقان حرفه ای محتویات خودرو با ۳۱ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ فریدون مکرمی اصل در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات خودرو در شهرستان شهریار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام یکسری اقدامات تخصصی موفق به شناسایی دو سارق سابقه دار در شهرستان شهریار شدند و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.

مکرمی اصل تصریح کرد: متهمان دستگیر شده، در بازجویی های تخصصی پلیس به ۳۱ فقره سرقت محتویات خودرو در شهرستان شهریار اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست به هیچ وجه لوازم و اشیا گرانبها خود را در خودرو قرار ندهند چرا که این امر سبب ایجاد انگیزه در سارقان برای سرقت محتویات خودرو آن ها می شود.

کد مطلب 3914765

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