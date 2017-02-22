علمای بحرین انتشار تصاویر «زنان»بازداشت شده را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآه البحرین، علمای بحرین با صدور بیانیه ای به اقدام رژیم آل خلیفه علیه زنان این کشور واکنش نشان دادند.

در این بیانیه تصریح شده است: تنش زایی جدید از طریق بازداشت زنان آزاده و شخصیت های دینی بنا به دلایل و اتهامات واهی محکوم است و هدف از آن تشدید تنش ها است. مقامات بحرین مسئول پیامدهای این اقدام هستند.

این علما در ادامه از حکام بحرین پرسیده اند که چرا تصاویر قاتل «ایمان صالحی» و نقاب پوشانی که به اهالی منطقه الدراز یورش برده و «مصطفی حمدان» را به شهادت رساندند را منتشر نمی کند.

گفتنی است، وزارت کشور بحرین روز سه شنبه ۲۰ شهروند زن و شخصیت دینی این کشور را بازداشت و تصاویر آنها را منتشر کرد.