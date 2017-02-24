به گزارش خبرگزاری مهر، الزامات و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن کریم به همت دفتر نشر پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و قلم علیرضا جعفرزاده کوچکی به بازار نشر عرضه شد.

کتاب حاضر با الهام از آموزه های نورانی قرآن کریم در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه «حماسه اقتصادی» تدوین شده است.

در عصری که بحران های اقتصادی، بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا را در سراشیبی سقوط قرار داده و اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری لیبرال نیز نتوانسته پاسخگوی نیازهای اساسی مردم باشد و از طرفی تولید کالاها به شکلی بیمارگونه به سمت مصرف گرایی محض رفته و زمینه اتلاف سرمایه های بشری را فراهم کرده است، این اقتصاد اسلامی است که به عنوان یکی از ضروریات جامعه اسلامی می تواند باعث استفاده بهینه از منابع محدود کشور و گفتمان غالب شود.

الزامات و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن کریم در ۱۹۲ صفحه و با قیمت ۱۰۰ هزار ریال توسط دفتر نشر آثار علمی حوزة معاونت پژوهشی و فناوری پردیس خواهران دانشگاه امام صادق)علیه السلام( آمادۀ ارائه به علاقه مندان است.