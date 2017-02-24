مطالبی جالب درباره کاربردهای فیزیک در زندگی روزمره

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب یادشده می‌تواند پاسخی به سوالاتی از این دست داشته باشد: چه چیز اجزای جهان را در کنار ­هم نگه می­‌دارد؟ چگونه یک فکر ایجاد می‌شود؟ آیا دروازه­‌بان هنگام ضربه­ پنالتی بختی برای مهار آن دارد؟ چگونه می­‌توان یک موشک کاغذی بی‌­نقص ساخت؟ به‌­هنگام «نوازش کردن» چه اتفاقی رخ می­‌دهد؟ چگونه می­‌توانید خودتان یک بمب را خنثی کنید؟ چه باید کرد اگر فرازمینی­‌ها در باغچه­ منزلتان فرود بیایند؟ و ...

برای «ورنر گروبر» نویسنده کتاب «باورنکردنی، ساده / ساده، باورنکردنی»، فیزیک از آنجایی آغاز می­‌شود که برای سایرین پایان می­‌یابد. برای اینکه بتوانید فیزیک را با گوشت و پوست خودتان احساس کنید، نیازی نیست که یک تیغ ریش‌­تراشی را قورت بدهید و یا در یک دوره­ آموزش زنده ماندن در کویر ثبت­‌نام کنید. شما پیوسته با آن سر و کار دارید: هنگامی که شیر قهوه‌­تان را هم می­‌زنید و از خود می­‌پرسید که چرا روی آن را با کف شیر می‌پوشانند یا وقتی که با دیدن ریخت­ و پاش در آپارتمانتان به نظریه­ آشوب فکر می‌­کنید و یا پس از دیدن فیلمی هیجان‌­انگیز که ذهن شما را درگیر این موضوع می­‌کند که هنگام سقوط هواپیما باید چگونه رفتار کنید تا در سقوط از ارتفاع ۶۰۰۰ متری و بدون چتر نجات، زنده بمانید. همه این­ها فیزیک است!

در این کتاب، جهان به شیوه‌­ای نو توضیح داده می­‌شود و با پدیده‌­های شگفت‌­انگیز زندگی روزمره و رخدادهایی در شرایط بحرانی روبه‌­رو خواهیم شد، به سفرهای اکتشافی در دنیای فیزیک خواهیم رفت و پندهایی کاربردی برای زندگی روزانه ارائه می­‌شود و به این ترتیب، برخی از معماهای گیج‌کننده­ علوم طبیعی حل خواهند شد. نکته‌­هایی هیجان‌انگیز، جذاب و به هر حال مفید که با کمک آن­ها و در یک چشم به­‌هم زدن، مبانی فیزیک به­‌گونه­‌ای ژرف شرح داده خواه شد.

این کتاب نوشته ورنر گروبر با ترجم عبدالرضا و مرتضی خزانه‌داری در شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و با قیمت ۱۶ هزار تومان از سوی انتشارات مازیار روانه کتابفروشی‌ها شده است.