مطالبی جالب درباره کاربردهای فیزیک در زندگی روزمره

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب یادشده میتواند پاسخی به سوالاتی از این دست داشته باشد: چه چیز اجزای جهان را در کنار هم نگه میدارد؟ چگونه یک فکر ایجاد میشود؟ آیا دروازهبان هنگام ضربه پنالتی بختی برای مهار آن دارد؟ چگونه میتوان یک موشک کاغذی بینقص ساخت؟ بههنگام «نوازش کردن» چه اتفاقی رخ میدهد؟ چگونه میتوانید خودتان یک بمب را خنثی کنید؟ چه باید کرد اگر فرازمینیها در باغچه منزلتان فرود بیایند؟ و ...
برای «ورنر گروبر» نویسنده کتاب «باورنکردنی، ساده / ساده، باورنکردنی»، فیزیک از آنجایی آغاز میشود که برای سایرین پایان مییابد. برای اینکه بتوانید فیزیک را با گوشت و پوست خودتان احساس کنید، نیازی نیست که یک تیغ ریشتراشی را قورت بدهید و یا در یک دوره آموزش زنده ماندن در کویر ثبتنام کنید. شما پیوسته با آن سر و کار دارید: هنگامی که شیر قهوهتان را هم میزنید و از خود میپرسید که چرا روی آن را با کف شیر میپوشانند یا وقتی که با دیدن ریخت و پاش در آپارتمانتان به نظریه آشوب فکر میکنید و یا پس از دیدن فیلمی هیجانانگیز که ذهن شما را درگیر این موضوع میکند که هنگام سقوط هواپیما باید چگونه رفتار کنید تا در سقوط از ارتفاع ۶۰۰۰ متری و بدون چتر نجات، زنده بمانید. همه اینها فیزیک است!
در این کتاب، جهان به شیوهای نو توضیح داده میشود و با پدیدههای شگفتانگیز زندگی روزمره و رخدادهایی در شرایط بحرانی روبهرو خواهیم شد، به سفرهای اکتشافی در دنیای فیزیک خواهیم رفت و پندهایی کاربردی برای زندگی روزانه ارائه میشود و به این ترتیب، برخی از معماهای گیجکننده علوم طبیعی حل خواهند شد. نکتههایی هیجانانگیز، جذاب و به هر حال مفید که با کمک آنها و در یک چشم بههم زدن، مبانی فیزیک بهگونهای ژرف شرح داده خواه شد.
این کتاب نوشته ورنر گروبر با ترجم عبدالرضا و مرتضی خزانهداری در شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و با قیمت ۱۶ هزار تومان از سوی انتشارات مازیار روانه کتابفروشیها شده است.
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