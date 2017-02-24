به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود علیه شیعیان این کشور برای چندمین بار از برگزاری نماز جمعه در منطقه الدراز جلوگیری کرد.

بر اساس این گزارش، رژیم آل خلیفه برای سی و هشتمین هفته متوالی از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شیعیان در مسجد امام صادق (ع) منطقه الدراز ممانعت کرد.

بر اساس اعلام شاهدان عینی، این اقدام آل خلیفه موجب ایجاد موجی از تظاهرات های اعتراضی علیه این رژیم شد.

شرکت کنندگان در این تظاهرات، همچنین اقدامات خصمانه و سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه انقلابیون را محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان همچنین خواستار توقف فوری محاکمه شیخ «عیسی قاسم» شدند.