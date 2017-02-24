به گزارش خبرنگار مهر، کریم حاجی‌زاده ظهر جمعه در حاشیه هماهنگی برنامه‌های ستاد اجرایی خدمات سفر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این جشن با هدف استقبال از نوروز به عنوان یک جشن ملی برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم نوروزگاه که پیش از این در چند استان به صورت محدود برگزار می‌شد در نوروز سال آینده در استان اردبیل نیز برگزار خواهد شد.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان در این جشن آداب‌ورسوم و سنت‌های استقبال از بهار و عید نوروز استان به نمایش درخواهد آمد.

حاجی‌زاده با تأکید به اهمیت احیای سنن و آداب‌ورسوم محلی در مناسبت‌های مختلف اضافه کرد: به ویژه در عید نوروز آیین‌های بومی محلی متعددی در استان وجود دارد که می‌بایست جهت معرفی به گردشگران و مسافران نوروزی در برنامه‌های شاد و مفرح گنجانده شود.

وی به آمادگی ستاد اجرایی خدمات سفر جهت استقبال از مسافران نوروزی اشاره و تأکید کرد: احکام کمیته‌های اجرایی این ستاد نیز اعلام شده و مسئولان کمیته‌ها در حال تدارک برنامه‌های خود هستند.