محسن یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قطار مسافری پردیس ساعت ۱۵ و ۳۵ دقیقه از ایستگاه یزد به سمت تهران حرکت کرد و در ساعت ۱۹ و ۵۵ دقیقه به علت بریده شدن شفت توربو شارژ، در ایستگاه شورآب متوقف شد.

وی ادامه داد: بریده شدن این قطعه(شفت توربو شارژ) باعث شد که دود از کنار اگزوز به داخل سالن ۲ قطار وارد شده و این سالن دچار دودگرفتگی شود.

به گفته یاوری، پس از دودگرفتگی سالن، مامورران قطار پیاده شده و برای کاهش دمای توربو شارژ، کپسولی را به آن متصل کردند و پس از ۱۲ دقیقه قطار بدون هیچ مشکل فنی به حرکت خود ادامه داد.

معاون فنی و سرپرست معاونت اجرایی شرکت رجاء اظهار داشت: قطار پردیس یزد- تهران در ساعت مقرر به ایستگاه تهران رسید و مسافران بدون هیچ مشکلی از قطار پیاده شدند.

گفتنی است؛ عملکرد قطعه شفت توربو شارژ در قطار، خروج دود از موتور به اگزوز است که در صورت بریده شدن این قطعه دود به اگزوز منتقل نشده و وارد سالن های قطار می شود.