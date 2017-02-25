راه سخت مگویان برای بازگشت به ترکیب اصلی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، هرایر مگویان مدافع ملی پوش و ارمنستانی تیم فوتبال استقلال آخرین باری که برای این تیم به میدان رفت دیداری بود که در دقیقه ۹۴ آن یک پاس گل حساس برای بهنام برزای ارسال کرد تا استقلال از یک شکست خانگی نجات یابد. دیداری که آبی پوشان در هفته پانزدهم، پنجم دی ماه مقابل سپاهان انجام دادند.

بعد از آن بود که مگویان با کشیدگی عضله دوقلو مواجه شد. مصدومیتی که ابتدا به ساکن تصور می‌شود با چند جلسه فیزیوتراپی و استراحت مرتفع شود. اما این مصدومیت برای مگویان آنقدر طولانی شد که وی بعد از آن تا کنون بازی های آبی پوشان را از دست داده است.

مدافع آبی پوشان ۷ بازی در لیگ، یک بازی در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا و یک بازی گروهی این تیم را تا به اینجا دست به نقد از دست داده است و بازی با التعاون را هم باید به این تعداد اضافه کرد تا مشخص شود وی ۱۰ بازی پی در پی این تیم را از دست داده است.

این موضوع حتی باعث شد تا شائبه قهر وی به دلایل مالی هم ایجاد شود. هرچند بارها این موضوع توسط خود بازیکن و مدیربرنامه هایش تکذیب شد، اما طولانی شدن بیش از حد این مصدومیت هنوز شک و شبهه ها را به صورت کامل از بین نبرده است.

اگر این بازیکن در اولین فرصت و با بهبودی کامل به جمع آبی پوشان اضافه شود، با توجه به این که منصوریان در همه نقاط خط دفاعی تیمش نفرات اصلی و حتی ذخیره‌های خود را شناخته است، حتی اگر قید استفاده از این بازیکن را به طور کامل نزند، قطعا به راحتی او را به ترکیب ثابت تیمش اضافه نخواهد کرد.

در هر صورت مگویان راه سخت و دشواری برای بازگشت به ترکیب ثابت آبی پوشان پیش رو خواهد داشت.