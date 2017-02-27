به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی همایش «نقش جوانان در اقتصاد مقاومتی»، علی یاور عزیزپور در سخنانی با اشاره به برگزاری همایش «نقش جوانان در اقتصاد مقاومتی» اظهار داشت: به طور حتم حضور و نقش جوانان در هر جامعه و تشکلی تعیین کننده است.

وی با بیان اینکه همچنین نقش جوانان در تحقق اقتصاد مقاومتی تعیین کننده است عنوان کرد: به طور حتم استفاده از ظرفیت جوانان و همچنین ایده و خلاقیت آنها می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری تاثیر گذار باشد.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان با تاکید بر اینکه مصداق بارز تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیت و توانمندی های جوانان در حوزه اقتصاد کشور است افزود: جوانان می توانند در حوزه اقتصاد کشور تحول آفرین باشند.

عزیزپور بر ضرورت استفاده از خلاقیت، ابتکارات و ایده های نو جوانان در اقتصاد تاکید کرد و گفت: این امر می تواند در ایجاد فضای کارآفرینی در کشور نیز تاثیر گذار باشد.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی علاج درد اقتصاد کشور است تصریح کرد: در این راستا استفاده از خلاقیت و نوآوری جوانان در این حوزه تاثیر گذار بوده چرا که بیش از ۹۰ درصد کارهای خلاقانه توسط جوانان اجرایی می شوند.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت مجمع مشورتی دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: آیت الله میرعمادی همواره نگاه ویژه ای به جوانان و همچنین برنامه های این حوزه دارند.

عزیزپور با اشاره به دیدار های نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با جوانان در شهرستانهای مختلف استان گفت: این برنامه ها با توجه ویژه نماینده ولی فقیه در استان در اکثر شهرستانهای استان برگزار شده است.

وی با تاکید بر اینکه کار کردن با جوانان هزینه کمتری دارد و از طرف دیگر تاثیر گذاری برنامه ها بالا می رود بیان داشت: خوشبختانه مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان از جوانان توانمند و فعالی تشکیل شده و همواره در برگزاری برنامه های مختلف حوزه جوانان همکاری لازم را دارند.