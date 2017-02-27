بانوان والیبالیست دو وظیفه مهم بر عهده دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی در جمع بازیکنان و کادر فنی تیم والیبال نوجوانان دختر که خود را برای رقابت های قهرمانی آسیا آماده می کند، افزود: فدراسیون هیچ فرقی بین تیم های دختران و پسران قائل نیست و در عمل نیز این موضوع را ثابت کرده ایم.

وی با بیان اینکه ملی پوشان دختر ایران وظیفه سنگین تری نسبت به پسران دارند، گفت: نمایندگان بانوان ایران در رقابت های برون مرزی علاوه بر تلاش برای افزایش سطح فنی خود، وظیفه ارائه الگوی مناسب از ورزش بانوان با پوشش اسلامی نیز بر عهده دارند.

سرپرست فدراسیون والیبال تاکید کرد: حضور شما نوجوانان دختر در رقابت های برون مرزی از نظر فرهنگی اهمیت زیادی دارد و امیدوارم در این ماموریت مهم سربلند باشید.

داورزنی در ادامه به رقابت های نوجوانان قهرمانی آسیا اشاره کرد و خطاب به ملی پوشان گفت: مسابقات سختی پیش رو دارید. تلاش شما برای موفقیت از نظر فدراسیون اهمیت دارد، بنابر این باانگیزه به مصاف حریفان خود بروید و به یقین اگر خواسته های کادر فنی را در زمین پیاده کنید، حتما موفق خواهید بود.

یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا از ۱۵ تا ۲۳ اسفندماه در چین برگزار می شود و تیم ایران برای پنجمین بار در این رقابت ها شرکت می کند. ملی پوشان ایران فردا سه شنبه تهران را به مقصد چین ترک می کنند.