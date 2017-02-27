تحقق گفتمان اقتصاد مقاومتی درگرو استفاده از ظرفیت جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی همایش «نقش جوانان در اقتصاد مقاومتی»، حبیب الله خجسته پور با اشاره به برگزاری همایش «نقش جوانان در اقتصاد مقاومتی» از سوی مجمع مشورتی دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباداظهار داشت: جوانان همواره قشر فعال و پیش برنده جامعه هستند و به طور حتم می توانند نقشی تاثیر گذار در این زمینه داشته باشند.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال« اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اظهار داشت: برای این اینکه این گفتمان در جامعه تحقق یابد لازم بوده که از نسل فعال و پویای کشور و همچنین استان لرستان بهره گیری شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه جوانان می توانند در پیشبرد و تحقق اقتصاد مقاومتی و نهادینه کردن آن برای نسل های بعدی تاثیر گذار باشند گفت: اگر جوان امروز به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشته باشد می تواند به عنوان یک عنصر تاثیر گذار در جامعه فعالیت کند.

خجسته پور بیان داشت: جوانان می توانند به صورت عملی اقتصاد مقاومتی را در جامعه و حوزه اقتصاد عملی کنند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت مجمع مشورتی دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: یکی از ویژگی های آیت الله میرعمادی برقراری ارتباط با نسل جوان بوده و در این راستا تشکیل چنین مجمعی در استان توانسته به عنوان حلقه مفقوده واسط همه نقطه نظرات ولی فقیه را به سمع و بصر جوانان برساند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه جوانان از طریق این مجمع می توانند دغدغه های خود را به ایشان منتقل کنند گفت: به طور حتم برگزاری چنین همایش ها، جلسات و نشست ها در حوزه جوانان مثمر ثمر بوده است.