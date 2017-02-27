به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری صبح امروز در حاشیه بازدید از چهارمین جشنواره و نمایشگاه جهادگران علم و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع ایجاد بازار برای ارائه محصولات دانش‌بنیان از سوی دستگاه‌های اجرایی را پیگیری می‌کنیم که این موضوع، مصوبه هیأت دولت است.

وی ادامه داد: برای پیگیری این موضوع، تفاهمنامه‌های مختلفی با دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی منعقد کرده‌ایم.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور افزود: برآورد می‌کنیم که بازار محصولات دانش‌بنیان ۳۰ میلیارد تومان باشد.

ستاری بیان کرد: ایجاد بازار برای محصولات دانش‌بنیان از سوی دستگاه‌های اجرایی یک امر فرهنگی است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا خرید محصولات داخلی در کشور توسعه یابد.

وی با اشاره به فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: ما همواره از فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد حمایت کرده‌ایم و این روند نیز ادامه دارد.

‌معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: همچنین فعالیت‌هایی با بسیج علمی کشور داریم که قرار است تفاهمنامه‌ای نیز میان معاونت علمی و بسیج علمی کشور منعقد شود.