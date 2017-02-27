به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در دومین دیدار خود در فصل جدید رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹ امروز دوشنبه در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط به مصاف التعاون عربستان رفت که این دیدار با برتری ۳ بر صفر شاگردان منصوریان به پایان رسید. کاوه رضایی (یک)، محسن کریمی(۷۰) و لئوناردو پادوانی(۸۸) برای استقلال گل زدند.

در این بازی که به خاطر شرایط سیاسی بین دو کشور به میزبانی عمان برگزار شد، دو تیم در نیمه اول بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند و هر چند استقلال خیلی زود به گل برتری دست پیدا کرد اما در ادامه کار نتوانست موقعیت خطرناکی را روی دروازه حریف ایجاد کند.

نیمه دوم اما برای شاگردان منصوریان متفاوت تر بود و این تیم برای حفظ گل زده خود با تفکر و حرفه ای تر بازی کرد. تیم زردپوش عربستانی که سابقه زیادی در لیگ قهرمانان آسیا ندارد به دنبال رسیدن به گل تساوی بود اما حملاتش خیلی زهردار نبود.

با این حال استقلال از معدود موقعیت هایی که داشت بهتری استفاده را کرد و دوبار دیگر دروازه حریف عربستانی را گشود. در دقیقه ۷۰ محسن کریمی که در این دیدار دونده و سرحال بود روی رفت و برگشت دروازه حریف را برای بار دوم باز کرد.

درحالی که تیم تعاون برای رسیدن به گل تلاش بیشتری می کرد این استقلال بود که در دقیقه ۸۸ روی ارسال امید ابراهیمی به داخل محوطه جریمه حریف و ضربه سر پادوانی به گل سوم رسید تا نخستین برد استقلال در آسیا رقم بخورد و این تیم سه امتیازی شود.