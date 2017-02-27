وزیر جهاد کشاورزی برای چهارمین نوبت متوالی به اهواز سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی شامگاه دوشنبه با هدف بازدید از کانون های تولید گرد و غبار در استان و روند عملیات نهال کاری وارد اهواز شد.

از دیگر برنامه های سفر وزیر جهاد کشاورزی به اهواز شرکت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در روز سه شنبه است.

وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نماینده ویژه دولت قرار است با کارهای کوتاه ملت، میان مدت و بلند مدت، کانون های گرد و غبار خوزستان را مهار کند تا گرد و غبار با منشا داخلی به حداقل برسد.

حجتی آخرین بار هفته قبل به همراه رئیس جمهور به اهواز سفر کرده بود.