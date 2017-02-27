۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰:۲۶

وزیر جهاد کشاورزی برای چهارمین نوبت متوالی به اهواز سفر کرد

اهواز - وزیر جهاد کشاورزی و نماینده ویژه دولت در مقابله با پدیده ریزگردها در چهارمین سفر متوالی خود وارد اهواز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی شامگاه دوشنبه با هدف بازدید از کانون های تولید گرد و غبار در استان و روند عملیات نهال کاری وارد اهواز شد. 

از دیگر برنامه های سفر وزیر جهاد کشاورزی به اهواز شرکت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در روز سه شنبه است.

وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نماینده ویژه دولت قرار است با کارهای کوتاه ملت، میان مدت و بلند مدت، کانون های گرد و غبار خوزستان را مهار کند تا گرد و غبار با منشا داخلی به حداقل برسد.

حجتی آخرین بار هفته قبل به همراه رئیس جمهور به اهواز سفر کرده بود.

