جامعه امروز ورزش خوزستان نیازمند کار و امور اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حیدری پیش از ظهر امروز سه شنبه در مجمع انتخاب رئیس هیئت والیبال استان خوزستان با تقدیر از زحمات پارسا فخر رئیس قبلی هیئت والیبال خوزستان اظهار کرد: ورزش بازنشستگی ندارد و در آینده نیز از تجربیات وی استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: امیدواریم بتوان با برنامه ریزی خوب هیئت استان را به سمتی ببرند که جایگاه واقعی خود را کسب کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان خطاب به رئیس هیئت والیبال خوزستان گفت: این اولین مجمعی است که در خدمت جامعه ورزشی استان هستم و در مجموعه اداره کل، برنامه ریزی بر این اساس انجام شده که همه هیئت ها موظف به ارائه برنامه چهار ساله خود به ویژه در موضوعات آموزش، استعدادیابی، استفاده از ظرفیت های اقتصادی، استفاده از ظرفیت صنایع برای حمایت از تیم های استان و فعال کردن لیگ های استانی هستند.

حیدری عنوان کرد: کار ما با رئیس هیئت تازه شروع شده و باید نسبت به ارائه برنامه ها به صورت اجرایی اقدام کند. باید از ظرفیت بازنشستگان برای ارتقای جایگاه این هیئت استفاده کنید.

وی با اشاره به اینکه اخلاق اولویت اول ورزش در کل کشور است، گفت: باید استعدادهای موجود در خوزستان را مورد حمایت قرار داده و شرایط رشد را برای آنها فراهم کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان بیان کرد: در کنار هیئت های ورزشی هستیم ولی نه به عنوان تأمین کننده های هزینه هیئت؛ بنابراین خود هیئت ها باید برای اداره خود برنامه داشته باشند.

حیدری اظهار کرد: امروز جامعه ورزش خوزستان نیازمند کار است و به یک آدم اجرایی نیاز داریم نه به یک اسم برای پر کردن صندلی.

وی خطاب به رئیس هیئت گفت: از شما کار و برنامه می خواهیم و هیئت والیبال خوزستان باید الگوی اخلاق باشد و انتظار می رود تمام موضوعات ارائه شده را به خوبی رعایت و انجام دهید.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان تصریح کرد: مدیریت عالی استان در بعد توسعه ورزش همگانی و قهرمانی ایده دارد و برای حمایت نیز انگیزه های خوبی دارد.

حیدری ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با برنامه ریزی های انجام شده والیبال خوزستان به جایگاه خوبی دست پیدا کند.