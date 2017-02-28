بزرگداشت سالروز شهادت حضرت زهراء(س) در ۲۳۳۲ امامزاده و مکان مذهبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفت و گویی با عرض تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت دخت نبوت، همسر ولایت و مادر امامت حضرت فاطمه (س) وایام عزای آن حضرت گفت: سازمان اوقاف وامور خیریه برای هفتمین سال پیاپی سوگواره یاس نبوی را با هدف ترویج فضائل و سیره فاطمی، معرفی شخصیت ومنش حضرت زهرا(س) و اقامه عزای آن حضرت، ترویج مبانی و مفاهیم خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) به عنوان منشور بصیرت در دفاع از ولایت و ترویج فرهنگ وقف براساس اجرای نیات واقفان خصوصا وقف برای حضرت زهرا(س) از ۸ اسفند ماه ضمن سیاهپوش کردن امامزادگان مراسم سوگواری واقامه عزا را آغاز کرده است.

تجمع عزاداران فاطمی در صبح روز شهادت

وی با اشاره به برنامه های صبح روز شهادت حضرت زهرا (س) «سوم جمادی الثانی، پنج شنبه۱۲ اسفندماه» گفت: در صبح روز شهادت آن حضرت مراسم سوگواره یاس نبوی در قالب تجمع هیات های عزاداری و عزاداران فاطمی از ساعت ۹ صبح با حضور اقشار مختلف مردم ، هیئت های عزاداری و سینه زنی و مداحان و سخنرانان مذهبی در بقاع متبرکه آغاز می شود.

حجت الاسلام شرفخانی ادامه داد: در این مراسم علاوه بر مرثیه سرایی، سخنرانی و عزاداری خطبه فدکیه و زیارتنامه حضرت زهرا(س) قرائت خواهد شد و در پایان عزاداران اطعام خواهند شد.

برپایی همایش رهروان یاس نبوی ویژه بانوان در عصر روز شهادت در ۵۷۸ امامزاده

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به برنامه های عصر روز شهادت حضرت زهرا (س) تصریح کرد: همایش رهروان یاس نبوی در عصر روز شهادت آن حضرت با هدف تبیین فضائل و مناقب حضرت زهرا(س) و جایگاه ولایت پذیری آن حضرت از امیرالمومنین علی(ع) برگزار می شود.

وی اضافه کرد: این همایش سراسری ویژه بانوان و همزمان با عصر روز شهادت حضرت زهرا(س) و ۲ ساعت مانده به اذان مغرب و عشاء در ۵۷۸ امامزاده و بقعه متبرکه کشور برگزار خواهد شد.

برگزاری شام غریبان حضرت زهرا(س) در ۹۰۰ امامزاده

حجت‌الاسلام شرفخانی با اشاره به برگزاری مراسم شام غریبان حضرت زهرا(س) با حضور سادات و مردم عزادار در امامزادگان کشور افزود: این مراسم با عنوان شام غریبان یاس نبوی با حضور سادات جلیل القدر به عنوان صاحبان عزا و فرزندان حضرت زهرا(س) در ۹۰۱ امامزاده و بقعه متبرکه کشور برگزار می شود.

برگزاری ۱۸۱۶ جلسه سخنرانی در امامزادگان

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در قالب طرح سوگواره یاس نبوی ۱۸۱۶ جلسه سخنرانی در امامزادگان برگزار می شود، گفت : ۶۳۸ دفتر مشاوره وقف در قالب طرح سوگواره یاس نبوی در امامزادگان ایجاد می شود تا به ترویج سنت حسنه وقف و ایجاد وقف های جدید به ویژه با نیت عزاداری حضرت زهرا (س) بپردازند.

وی با اشاره به موقوفات فاطمی(س) اضافه کرد: در مجموع در کل کشور بیش از ۳۳۱ موقوفه با نیت برپایی مراسم روضه خوانی حضرت زهرا(س) و ۴۸۰ موقوفه با نیت تعزیه داری برای حضرت زهرا(س) موجود است که نیات این موقوفات در قالب طرح سوگواره یاس نبوی اجرایی می شود.

برپایی ۵۵۴ خیمه معرفت در بقاع متبرکه

حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به اینکه ۵۵۴ خیمه معرفت در بقاع متبرکه شاخص کشور در قالب این طرح برپا می شود، گفت : این خیمه های معرفت در زمینه مشاوره، پاسخگویی به شبهات دینی، ترویج سبک زندگی فاطمی (س) و … فعالیت خواهند کرد..

قرائت خطبه فدکیه بانوی بی نشان در امامزادگان

وی با اشاره به اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در روز شهادت حضرت زهرا(س) گفت: همچنین زیارتنامه حضرت زهرا(س) و خطبه فدکیه در روز شهادت حضرت در امامزادگان قرائت می شود و نماز جماعت با حضور بیش از ۲۰۰۰ مبلغ و روحانی اعزامی، مستقر و بومی برگزار خواهد شد.

وی در پایان با اشاره تولید نرم افزارهای ویژه موبایل وکتاب ومجموعه نمایشگاهی به مناسب ایام شهادت حضرت زهرا(س) گفت: علاقه مندان جهت بهره برداری از محصولات تولید شده شامل سه نمونه پوستر ،کتاب مسابقه شکوه مادر و کتاب در سوگ یاس می توانند به سایت معاونت فرهنگی سازمان اوقاف به نشانی www.mfso.ir مراجعه کنند.