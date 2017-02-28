قیمت انواع سکه کاهش یافت/ دلار به ۳۷۷۷ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با کاهش هزار تا ۳۵۰۰ تومانی مواجه بود. بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۵۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز یک میلیون و ۱۸۱ هزار تومان، نیم سکه با کاهش هزار تومانی ۶۷۹ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۹ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۳۵ هزار تومان است.

همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۱ دلار و ۶۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۵ هزار و ۸۷۲ تومان است.

قیمت هر دلار آمریکا ۳۷۷۷ تومان، یورو ۴۰۷۳ تومان، پوند ۴۸۲۶ تومان، درهم امارات ۱۰۵۶ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۲ تومان است.