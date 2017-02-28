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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰

تصادف سنگین ومرگبار پژو و وانت در اراک/تصادف زنجیره ای در خوزستان

تصادف سنگین ومرگبار پژو و وانت در اراک/تصادف زنجیره ای در خوزستان

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: طی ٢ روز گذشته، ٥تصادف مهم در جاده های کشور رخ داده که یکی از آنها منجر به کشته شدن ٣نفر شده است.

 به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره تصادفی که ساعت ١٧ دوشنبه در استان مرکزی اتفاق افتاده، گفت: انحراف به چپ راننده وانت نیسان در محور کیلومتر ٢۶ فرمهین-اراک باعث تصادف این خودرو با یک دستگاه پژوآردی و کشته شدن ٣نفر و مجروح شدن ٢نفر دیگر شد.

وی همچنین درباره تصادفی که ساعت ۴ صبح دوشنبه در استان کرمانشاه اتفاق افتاده، توضیح داد:تصادف بین پراید و کامیون بنز در محور کیلومتر ٢٠ اصلی روی داده که متاسفانه یک نفر کشته و یک نفر مجروح به جای گذاشته است. علت این حادثه تجاوز به چپ پراید بوده است.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به تصادفی هم که ساعت ٧:٣٠ صبح دوشنبه در استان ایلام باعث مجروح شدن ۵ نفر شد، گفت:"تجاوز به چپ راننده پژوپارس باعث تصادف این وسیله با وانت نیسان در محور کیلومتر ١٥ مهران شد.

ایلام: تصادف زنجیره ای

ساعت ١٥:٣٠ یکشنبه تصادفی زنجیره ای در محور کیلومتر ٤٥ میشخاص اتفاق افتاد که ٤نفر مجروح به جای گذاشت.تصادف بین یک سواری پژو٢٠٦ و دو سواری پراید اتفاق افتاده و علت آن تجاوز به چپ راننده پژو بوده است.

فارس: واژگونی پژو ۴۰۵

ساعت ١:٣٠ بامداد دوشنبه یک دستگاه پژوسواری ۴۰۵ به دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده واژگون شد. این تصادف در محور کیلومتر٥٥ قدیم توابع اتفاق افتاده و براثر آن ۴ نفر مجروح شده اند.

کد مطلب 3919967

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