تصادف سنگین ومرگبار پژو و وانت در اراک/تصادف زنجیره ای در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره تصادفی که ساعت ١٧ دوشنبه در استان مرکزی اتفاق افتاده، گفت: انحراف به چپ راننده وانت نیسان در محور کیلومتر ٢۶ فرمهین-اراک باعث تصادف این خودرو با یک دستگاه پژوآردی و کشته شدن ٣نفر و مجروح شدن ٢نفر دیگر شد.

وی همچنین درباره تصادفی که ساعت ۴ صبح دوشنبه در استان کرمانشاه اتفاق افتاده، توضیح داد:تصادف بین پراید و کامیون بنز در محور کیلومتر ٢٠ اصلی روی داده که متاسفانه یک نفر کشته و یک نفر مجروح به جای گذاشته است. علت این حادثه تجاوز به چپ پراید بوده است.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به تصادفی هم که ساعت ٧:٣٠ صبح دوشنبه در استان ایلام باعث مجروح شدن ۵ نفر شد، گفت:"تجاوز به چپ راننده پژوپارس باعث تصادف این وسیله با وانت نیسان در محور کیلومتر ١٥ مهران شد.

ایلام: تصادف زنجیره ای

ساعت ١٥:٣٠ یکشنبه تصادفی زنجیره ای در محور کیلومتر ٤٥ میشخاص اتفاق افتاد که ٤نفر مجروح به جای گذاشت.تصادف بین یک سواری پژو٢٠٦ و دو سواری پراید اتفاق افتاده و علت آن تجاوز به چپ راننده پژو بوده است.

فارس: واژگونی پژو ۴۰۵

ساعت ١:٣٠ بامداد دوشنبه یک دستگاه پژوسواری ۴۰۵ به دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده واژگون شد. این تصادف در محور کیلومتر٥٥ قدیم توابع اتفاق افتاده و براثر آن ۴ نفر مجروح شده اند.