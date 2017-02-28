نشانی استاندارد ملی در ۶ شهر عملیاتی می شود/ دیجیتالی شدن آدرسها

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جلسه کارگروه اجرای پروژه «نشانی استاندارد مکانی ملی» با هدف ارائه گزارش چگونگی پیشرفت کار پروژه (GNAF) به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با حضور نصرالله جهانگرد و حسین مهری معاونان وزیر ارتباطات و مشاوران طرح و نمایندگان سازمانهای درگیر طرح، برگزار شد.

در این جلسه نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه نظام یکپارچه سازی آدرسهای پستی (GNAF ) خدمت مهم و پایه ای در کشور است گفت: اگر آدرس ها دیجیتالی شود تمام سیستم های اقتصادی و اجرایی می توانند داده ها و اطلاعات را روی آن پیاده کرده و موجب توانمندی در مدیریت منابع و ارائه خدمت به مردم شوند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه با اجرای این پروژه دستگاه های ذیربط با به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشان می توانند نقش مهمی در روند به هنگام سازی اطلاعات ایفا کنند، گفت: در اجرای این پروژه، سازمان نقشه برداری که مرجع تولید نقشه در کشور به حساب می آید، باید همکاری داشته باشد، چرا که وجود نقشه نخستین گام برای اجرای طرح است و ما خواستار حضور موثر سازمان نقشه برداری به عنوان مرجع تایید نقشه های کشور در این پروژه هستیم.

در این نشست، حسین مهری معاون وزیر ارتباطات نیز با بیان اینکه این کارگروه با جدیت به دنبال اجرایی کردن مصوبات مربوط به GNAF بوده و جلسات تخصصی مختلفی را برگزار کرده است، به برگزاری نشست اختصاصی با پزشکیان نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: با توجه به مزایای مهمی که طرح GNAF در زمینه سالم سازی اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت ایشان با جدیت فرایندهای طرح را پی گیری می کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پست افزود: نظر به گستردگی فرایندها بی تردید نیاز به حمایت های بیشتری در زمینه تامین اعتبارات پروژه داریم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به این که پیش نویس معماری اطلاعات این طرح نیز تهیه شده و مستندسازی فاز اول نشانی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم در حال تدوین است تا همه دست اندرکاران و متولیان اجرای پروژه از یک رویه مشخص پیروی کنند.

وی با بیان این که طبق برنامه ریزی انجام شده، این پروژه در فاز نخست تا پایان سال جاری در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، بوشهر، قم و قزوین به اجرا درخواهد آمد اظهار داشت: در فاز دوم، این پروژه در ۶۶شهر و یک هزار روستا به اجرا در خواهد آمد.

مهری مشارکت بین دستگاهی را لازمه موفقیت طرح خواند و افزود: امور پروژه در قالب زیرکمیته های نقشه، آدرس، معماری فناوری اطلاعات، سرویس و کنترل کیفیت دنبال می شود.

در این جلسه پروفسور رجبی فرد استاد دانشگاه ملبورن و مشاور مدیرعامل در طرح GNAF ، دکتر نجفی معاون فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، دکتر تومانیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مشاور طرح ، نادمی رئیس امور زیرساخت ها و خدمات و فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور، نمایندگان مرکز آمار ایران، سازمان های ثبت اسناد و املاک و نقشه برداری کشور ، شهرداری تهران، مدیران پست استان های تهران، مشهد، اصفهان، بوشهر، قم، قزوین و جمعی از مدیران ستادی شبکه پستی حضور داشتند.