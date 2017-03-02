سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی عصر چهارشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه با تلاش های انجام شده سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است، اظهار داشت: سرمایه گذاری ارزی و ریالی در این استان افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری، شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: حل مشکلات واحد های صنعتی و تولیدی طی دو سال گذشته از مهمترین اقدامات دولت در این استان می شمار می رود که موجب فعال شدن تعداد بیشمار واحد صنعتی در این استان شده است.

وی ادامه داد: با توسعه واحد های صنعتی اشتغال صنعتی استان افزایش یافت.