برگزیدگان جایزه مهرگان علم و ادب معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که عصر جمعه ۱۳ اسفندماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد، برگزیدگان این جایزه به شرح زیر معرفی شدند:

در بخش رمان، کتاب «چیدن باد» نوشته محمد قاسم‌زاده از نشر «قطره» به عنوان اثر برگزیده لوح و تندیس جایزه مهرگان ادب را دریافت کرد. همچنین رمان‌ «خوف» نوشته شیوا ارسطویی از نشر روزنه به عنوان نخستین رمان تحسین‌شده جایزه مهرگان ادب اعلام شد. همچنین رمان‌های «کافور پوش» نوشته عالیه عطایی از نشر «ققنوس» و «پایان خوش ناتمام» نوشته کاوه میرعباسی از نشر «ثالث» نیز به ترتیب به عنوان دومین رمان تحسین‌شده و رمان شایسته تقدیر معرفی شدند.

در بخش مجموعه داستان کوتاه این جایزه هم، «سرطان جن» نوشته رامبد خانلری از نشر «آگه» به عنوان برگزیده، لوح و تندیس این بخش را به خود اختصاص داد. همچنین مجموعه داستان «غریبه‌ای زیر درخت نارنج» نوشته کرم‌رضا تاج‌مهر از نشر «ثالث» به عنوان اولین مجموعه داستان تحسین‌شده و مجموعه داستان «پل‌ها» نوشته احمد ابوالفتحی از نشر «چرخ» به عنوان دومین اثر تحسین‌شده معرفی شدند. به علاوه مجموعه داستان‌های «دوربرگردان» نوشته میثم کیانی از نشر «زاوش» و مجموعه داستان «عکس‌های دسته‌جمعی» نوشته حمید امجد از نشر «نیلا» آثار شایسته تقدیر این دوره از جایزه مهرگان ادب شناخته شدند. هیات داوران مهرگان ادب، جواد اسحاقیان، علیرضا سیف‌الدینی و مهدی غبرایی بودند.

بر اساس همین گزارش، جایزه مهرگان علم در حوزه محیط زیست نیز در دوره یازدهمین به سیدآهنگ کوثر اهدا شد. در این بخش همچنین از مدرسه طبیعت کاوی کنج مشهد به مدیریت سیمین کاظمی، ‌کانون آشنایی حیات وحش با مدیریت دنا ضیایی، کانون سبز فارس با مدیریت بهمن ایزدی، و کانون خزنده شناسان فارس با مدیریت هانیه غفاری با اهدای لوح، تقدیر شد. همچنین از محمدعلی‌ الله قلی مجری و برنامه‌ساز هوای تازه شبکه افق نیز در این بخش تقدیر شد.