به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی با اشاره به اینکه ولایت‌مداری، مردم‌مداری و ارتباط مستقیم با عمود خیمه نظام مقدس جمهوری اسلامی یعنی رهبر معظم انقلاب از ویژگی‌های بارز نیروی انتظامی است، اظهارداشت: همین ارتباط نزدیک موجب شده که ما در طول سال‌ها و اتفاقات گوناگون از تمام مسائل وشائبه های سیاسی و انحرافات به دور بوده و هر مسیری که فرمانده معظم کل قوا نشان داده‌اند، سربازان ایشان نیز در همان راه گام برداشتند.

وی افزود: امروز دشمن به دنبال استحاله فرهنگی است و قصد دارد علاقه ما را نسبت به نظام کم کند اما تکیه بر ولایت فقیه، تدابیر مقام معظم رهبری و نیز احکام غنی و پربار اسلام و ... همه افکار شوم دشمنان در طول زمان های مختلف را خنثی و ناکام کرده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا خاطرنشان کرد: توجه به قرآن کریم و توسعه تعالیم ائمه اطهار (ع) از بزرگترین افتخارات نیروی انتظامی و نیز مجموعه پلیس پیشگیری است؛ در این راستا تعداد زیادی از کارکنان این پلیس و خانواده های آنها، حافظ قرآن هستند که به آنها افتخار می کنیم.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به موضوع امر به معروف و نهی از منکر، گفت: این واجب باید از ویژگی‌های اصلی مدیران امروزی باشد و در صورت عدم وجود چنین شاخصه ای، نمی‌توان به آن شخص، مدیر نظام اسلامی گفت.

وی تصریح کرد: ما پایبند به اسلام و ولایت هستیم و در هیچ شرایطی از آن جدا نخواهیم شد، این نور الهی در برهه ها و شرایط مختلف نظیر جنگ، فتنه و تحریم خاموش نشده است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه دو سوم کل عملیات ناجا در پلیس پیشگیری انجام ‌می‌شود و از نظر وسعت و تنوع نیز در غالب کلانتری و پاسگاه‌ها، ایست‌های بازرسی، راه‌آهن، فرودگاه و یگان‌های حفاظت سازمان‌ها وظیفه‌ای سنگین را دنبال می‌کند، خاطرنشان کرد: ما این افتخار را داریم که توانسته‌ایم، همراه با این بار سنگین عملیاتی نقش مهمی در تعمیق ارزش‌های دینی برداریم و آموزش قرآن را به طور جدی در دستور کار خود دهیم.

سردار شرفی در خاتمه گفت: در مجموعه پلیس پیشگیری ناجا ۲۳۵نفر از کارکنان حافظ تمام یا بخشی از قرآن مجید هستند که از این میان ۱۷۲ نفر حافظ یک جزء، ۳۱ نفر ۳ جزء، ۱۲ نفر ۵ جزء، ۶ نفر ۱۰جزء و ۳ نفر نیز حافظ کل قرآن و همچنین یازده نفر نیز در بخش تفسیر موضوعی قرآن کریم فعال هستند.