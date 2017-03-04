به گزارش خبرگزاری مهر، خالد الوزان یکی از افسران معروف امنیتی وابسته به آل خلیفه براثر سکته قلبی مرد.

بر اساس این گزارش، الوزان که منصب اخیرش ریاست اداره کل محافظان در وزرات کشور بوده است از دهه ۸۰ میلادی در شکنجه انقلابیون بحرین نقش مستقیم و یا نظارت داشته و تعدادی از انقلابیون را شهید کرده است .

جمیل العلی، شیخ جمال العصفور، سعید الإسکافی و نوح خلیل از شهدایی هستند که با نظارت مستقیم و توسط وی در مراکز تحقیق و بازجویی و زندانهای بحرین شکنجه شده و بر اثر شدت شکنجه های وارده به شهادت رسیدند.

همچنین عبدالجلیل مهدی طارش پس از شکنجه های وحشیانه تحت نظارت الوزان در حالی از زندان آزاد شد که به جنون رسید و قوه عقلانی خود را از دست داده بود و تا هنگام مرگ بهبود نیافت و از آثار جسمی و روحی شکنجه رنج می بُرد.