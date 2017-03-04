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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

بر اثر سکته قلبی؛

«خالد الوزان» جلاد بی‌رحم آل‌خلیفه مرد

«خالد الوزان» جلاد بی‌رحم آل‌خلیفه مرد

خالد الوزان یکی از افسران معروف امنیتی وابسته به آل خلیفه که عامل شهادت شماری از انقلابیون بحرینی بود، بر اثر سکته قلبی مرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد الوزان یکی از افسران معروف امنیتی وابسته به آل خلیفه براثر سکته قلبی مرد. 

بر اساس این گزارش، الوزان که منصب اخیرش ریاست اداره کل محافظان در وزرات کشور بوده است از دهه ۸۰ میلادی در شکنجه انقلابیون بحرین نقش مستقیم و یا نظارت داشته و تعدادی از انقلابیون را شهید کرده است .

جمیل العلی، شیخ جمال العصفور، سعید الإسکافی و نوح خلیل از شهدایی هستند که با نظارت مستقیم و توسط وی در مراکز تحقیق و بازجویی و زندانهای بحرین شکنجه شده و بر اثر شدت شکنجه های وارده به شهادت رسیدند.  

همچنین  عبدالجلیل مهدی طارش پس از شکنجه های وحشیانه تحت نظارت الوزان در حالی از زندان آزاد شد که به جنون رسید و قوه عقلانی خود را از دست داده بود و تا هنگام مرگ بهبود نیافت و از آثار جسمی و روحی شکنجه رنج می بُرد.

کد مطلب 3922689

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
      0 0
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      خدا را شکرمی کنیم یک صدام دیگر و یک جنایتکار مرد .
    • مهدی طهماسبی IR ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
      0 0
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      چوب خدا صدا ندارده به درک واصل شد.
    • سناسیری IR ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
      0 0
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      خدایا شکرت این جلاد کثیف ال خلیفه را به درک واصل نمودی.
    • محمد IR ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      لعنت خدا بر خودش و آلش
    • ايران00 IR ۱۹:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
      0 0
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      مرگ بر آل خليفه
    • علي IR ۲۳:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
      0 0
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      اين جنايتكار مستقيم به جهنم رفت.
    • علی IR ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 0
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      توسط خداوند اعدام شد . الحمد لله
    • علی IR ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 0
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      این عاقبت ظلم وستمه

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