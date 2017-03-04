به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر نفت تهران در هفته بیست و سوم لیگ برتر با اشاره به حساسیت های این مسابقه گفت: بعد از تورنمنتی که باعث شد بیش از ۱۰ روز در تهران نباشیم الان اینجا هستیم.

وی ادامه داد: به بازیکنانم به خاطر نتایج درخشان ۵ هفته اخیر تبریک می‌گویم چرا که پنج هفته خیلی سخت را داشتیم و بازیکنان از نظر بدنی و ذهنی انرژی شان تخلیه شده است. در چنین شرایطی وقت استراحت نداریم و باید برابر نفت که به فینال حذفی رسیده و با جذب تیموریان و شهباززاده خودش را تقویت کرده، به میدان برویم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: ما فردا ماهینی، انصاری، امیری، کامیابی نیا و رضاییان را نداریم اما علی رغم این مشکلات، هدف ما این است که در کنار تمام احترامی که برای نفت قائل هستیم به پیروزی برسیم.

برانکو ادامه داد: تمام تلاشمان را می کنیم تا به پیروزی برسیم. امیدوارم هواداران فردا از ما حمایت کنند. آنها تا الان یار دوازدهم ما بودند و تلاش می‌کنیم تا جشن برد را فردا با آنها بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه خط دفاع این تیم در چند بازی اخیر انعطاف پذیر نشان داده، تصریح کرد: همه چیز از دفاع شروع می‌شود. ما در پنج بازی اخیر مقابل تراکتور گل نخوردیم، مقابل استقلال سه گل خوردیم، مقابل سپاهان از روی نقطه پنالتی گل خوردیم. برابر الهلال از کرنر گل خوردیم. مقابل الوحده هم دو گل خوردیم از بهترین بازیکنانی که از کوچک ترین اشتباهات حریف استفاده می‌کنند. خط دفاع ما همچنان مطمئن عمل می‌کند.

برانکو ایوانکوویچ خاطرنشان کرد: خط دفاع ما در غیاب انصاری و ماهینی تغییراتی خواهد داشت اما مهمترین مساله این است که سید جلال بازگشته است و برای پرسپولیس برابر نفت بازی خواهد کرد.

وی در مورد سرنوشت رامین رضائیان تصریح کرد: این بازیکن در ترکیب حضور ندارد و خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. تصمیم عجیبی در این مورد وجود ندارد و فقط یک تصمیم گرفته خواهد شد که آن را هم باشگاه می گیرد.

برانکو در مورد اینکه رفتاراو با رضائیان با سایر بازیکنان متفاوت است، خاطر نشان کرد: شما چطور به این نتیجه رسیدید؟ مهدی طارمی یک ماه قبل از رضاییان از ترکیه بازگشت. مهدی بعد از چهار هفته به ترکیب اصلی رسید. رامین تا اطلاع ثانوی محروم است. آرامطبع هم الان در رقابت است و روی نیمکت خواهد بود شما چرا از آرامطبع سوال نمی‌کنید؟

وی در مورد عدم استفاده از آرامطبع و دلایل آن تصریح کرد: سایر بازیکنان خودشان را تحمیل کردند. در اولین بازی آرامطبع باید بازی می‌کرد نه ربیع خواه. اما او پیش از بازی مصدوم شد و ربیع‌خواه خودش را تحمیل کرد. بعد از او فرشاد هم عملکرد خوبی داشت.

سرمربی پرسپولیس در خصوص اینکه رضائیان از لیگ اروپا به پرسپولیس بازگشت تصریح کرد: شما گفتید ایشان از اروپا بازگشت؟ هیچکس نمی‌داند. بازی فردا برای ما مهمتر از مسائل دیگر است. دو شب به خاطر این بازی نتوانستم بخوابم. نمی دانستم تکیلف سید جلال چه خواهد بود و خدا را شکر امروز فهمیدم او می‌رسد.

برانکو که به نظر می رسد دیگر تمایلی به استفاده از رضاییان در تیمش ندارد خاطرنشان کرد: کنفرانس خبری ما در مورد رامین نیست و در مورد بازی با نفت است و پس فردا در مورد رامین سوال کنید. من تصمیمم را در مورد رامین گرفته ام.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در غیاب سیدجلال چه کسی کاپیتان پرسپولیس خواهد بود گفت: شما کمک کنید. (در این هنگام خبرنگاران گفتند، مسلمان) که برانکو پاسخ داد، ممنون از راهنمایی‌تان.

ایوانکوویچ در مورد استفاده از فرشاد احمدزاده در دفاع چپ گفت: برای فرشاد مهمترین مساله تیم است خیلی کم پیش می‌آید چنین مسائلی رقم بخورد. فرشاد چه روی نیمکت باشد چه در زمین تمام تلاشش را می‌کند تا برای تیم مفید باشد.