توقیف ۲۲ دستگاه خودروسواری تندرو حامل کالای قاچاق در شهرستان جم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌الله گراوند به پایگاه خبری پلیس گفت: ماموران اداره مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی این شهرستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در محور اتوبان جم - فیروز آباد ۲۲ دستگاه خودروی سواری تندرو (شوتی) حامل کالای قاچاق را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه برابر اعلام کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده از این خودروها یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال می باشد گفت: در این رابطه ۲۲ نفر دستگیر که برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

وی عنوان کرد: این طرح تا رسیدن به شرایط مطلوب با جدیت در محور اتوبان جم – فیروز آباد توسط مامورین انتظامی اجرا خواهد شد.