اتهام جدید آل خلیفه ضد ایران؛ بازداشت تروریست های مرتبط با تهران!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی بحرین، مقامات و حکام بحرین بار دیگر اتهامات واهی را علیه ایران مطرح کردند.

در همین راستا، «احمد الحمادی» مسئول بخش جنایات تروریستی (!) در حکومت آل خلیفه، اعلام کرد که یک گروه تروریستی متشکل از دستکم ۵۴ عنصر تروریستی کشف و شناسایی شده است.

وی در ادامه مدعی شد که ۱۲ نفر از عناصر متهم در خارج از بحرین در میان این گروه تروریستی هستند و یک عضو دیگر نیز از آلمان می باشد.

این مقام آل خلیفه بیان داشت که عملیات انتقال تروریست ها از طریق یکی از سرکردگان این گروه در آلمان، صورت گرفته است.

وی در همین رابطه ادعا کرد که این سرکرده آلمانی، برای سفر تعدادی از این عناصر به ایران و عراق به منظور یادگیری استفاده از مواد منفجره و سلاح های جنگی اقداماتی را صورت داده است.

«احمد الحمادی» مدعی شد که این گروهک قصد ترور مسئولان این کشور را داشته و این کار را با ایران هماهنگ کرده است.