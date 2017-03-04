اعتبارات عمرانی استان درسال۹۶ به یکهزار و۲۲۴میلیاردتومان می‌ رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر شنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، افزود: در سال نیز جاری اعتبارات عمرانی استان از ۳۵۲ میلیارد تومان به بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مصوبات سفر رئیس جمهور کمک‌های فنی و اعتباری بود، اظهار داشت: در این سفر تخصیص ۱۴۰ میلیارد تومان به استان مصوب uشد که زمان پرداخت۷۰ میلیارد تومان از این اعتبارات در سال جاری بود که هنوز پرداخت نشده است.

وی بیان داشت: همچنین در سال جاری ۲۱۸ میلیارد تومان از اعتبارات نفت جذب کردیم که این اعتبار برای احداث زیرساختها در بخشهایی همچون ورزش و راهسازی هزینه شد.

استاندار افزود: ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیز از صندوق توسعه ملی به استان اختصاص یافت که با توجه به حرومیت استان انتظار می‌رود در اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی به کهگیلویه و بویراحمد بیشتر توجه شود.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های کهگیلویه و بویراحمد نسبت به دیگر استان‌ها مشکلات بیشتری دارد، گفت: به دلیل وضعیت نامطلوب مالی دولت سرمایه گذاری در استان کاهش پیدا کرده است و بخش خصوصی نیز در استان توانمند نیست.

خادمی اظهار داشت: در راستای توسعه استان و برون رفت از محرومیت وتوسعه نیافتگی در راستای فعال شدن واحدهای تولید استان در طرح رونق ۱۰۱ میلیارد تومان به واحدهای صنعتی پرداخت شد.

وی افزود: همچنین در راستای توسعه و بهبود شرایط اقتصادی استان با انعقاد تفاهم نامه ستاد اجرایی فرمان امام با اعتباری ۸۲ میلیارد تومانی در ایجاد زیرساختهای توسعه استان همکاری می کند.

خادمی سازمان اقتصادی کوثر را از دیگر سازمانهای سرمایه گذار در استان عنوان کرد و گفت: این سازمان یک مجتمع هشت هزار متری در یاسوج و یک واحد هزار تنی پرورش ماهی در استان احداث خواهد کرد.