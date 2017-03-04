۱۱۵۰ شرکت فناور در کشور فعالیت می کنند/ ۱۰۰ مرکز رشد ایجاد شد

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام علی عسگری شامگاه شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به میزبانی تالار همایش های خوارزمی با بیان اینکه علم در دنیای امروز تعیین کننده و قدرت آفرین است، اظهار داشت: قدرت امروز جمهوری اسلامی ایران برگرفته از پشتوانه مردمی و بومی سازی علم و فناوری است.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی امروز کانون توجه نخبگان و مردم است، اضافه کرد: راهبرد این دانشگاه بر مبنای کیفی سازی و با ایجاد مدیریت استانی و فعال سازی هیئت امنا استانی تعریف شده است.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: توسعه تحصیلات تکمیلی، بومی گزینی و برقراری عدالت در آموزش، جذب اعضای هیئت علمی برای ارتقا و تکمیل هرم هیئت علمی، راه اندازی مجمع خیران دانشگاهی، توجه جدی به شرکت های فن آور آزاد و مراکز رشد برای تبدیل علم به ثروت و تحقق اقتصاد مقاومتی دانش بنیان ازجمله راهبردها و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است.

عسگری یادآورشد: بیش از ۱۰۰ مرکز رشد طی سالهای اخیر در دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شده است و از سویی نیز یک هزار و ۱۵۰ شرکت فن آور آزاد در کنار مراکز رشد به فعالیت مشغول هستند و شرایط از هر حیثی فراهم است تا مشکلات از سر راه مردم کم شود و از طریق علم و اقتصاد دانش بنیان بتوانیم اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری را عملیاتی کنیم.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری نمایشگاه اقتصادی دانش بنیان و تولیدات به ثمر نشسته دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی با مشارکت نهادهای بسیج از کارهای مهم و اثرگذار بود که در هفته اخیر برگزارشد.

وی اضافه کرد: اگر روزی اقضای جامعه جهاد دفاعی بود امروز مهمترین جهاد ما جهاد علمی و تبدیل ایده به ثروت است و این اصل به عنوان اولویت اول و اصلی در دانشگاه آزاد اسلامی پیش روی ما قرار دارد لذا لازم است از کارهای سیاسی و حاشیه ساز دوری کنیم و به ماموریت های مورد نظر مقام معظم رهبری در جهاد علمی و فرهنگی بیش از گذشته عمل کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) گفت: آیت الله هاشمی از شاگردان نامدار امام راحل بوده و آن مرحوم درموضوع فدک و شناسایی و شناساندن آن به مردم بسیار تلاش کرد و با همت عالی از مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) سخن گفت.

در این آیین که رئیس دانشگاه های آزاد اسلامی استان سمنان، فرماندار دامغان، اساتید، اعضای هیئت علمی و پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان حضور داشتند با تقدیر از زحمات و خدمات حسین عباسپوررئیس قبلی، عباس علایی نوین با حکم حمیدرضا میرزاده به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به حاظران معرفی شد.