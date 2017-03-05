دانشجویان علوم پزشکی به مسافران مترو «زندگی سالم» هدیه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این طرح به همت دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با همکاری وزارت بهداشت و اداره کل سلامت شهرداری تهران با حضور دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران پنجشنبه نوزدهم اسفند ماه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ساعت ۱۶ در ۸۰ ایستگاه مترو تهران اجرا می‌شود.

دانشجویان رشته‌های مختلف علوم پزشکی در این برنامه ضمن توزیع مکمل ویتامین D و اندازه‌گیری رایگان قد، وزن و فشار خون شهروندان تهرانی، اطلاعات لازم در جهت سبک زندگی سالم و الگوهای تغذیه سالم را در اختیار آنها قرار می دهند.

هدف از اجرای این طرح داوطلبانه، فرهنگ‌سازی سلامت و آگاهی رسانی سبک زندگی سالم است. تمامی شهروندان می‌توانند در این ساعات برای بهره‌مندی از خدمات ارائه‌شده به این پایگاه‌ها مراجعه کنند.

در این طرح علاوه بر اقدامات یاد شده، بروشورهای آگاهی رسانی برای برگزاری چهارشنبه سوری ایمن با شعار «آتش، به آتش نشانان هم رحم نکرد» با حضور آتش نشانان داوطلب سازمان آتش نشانی در بین شهروندان توزیع می شود.

دانشجویان علاقه مند دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برای مشارکت در این برنامه داوطلبانه می توانند به رابطین دانشکده های خود مراجعه و در این طرح سراسری حضور پیدا کنند.