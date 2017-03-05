فرودگاه جیرفت بین المللی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح یکشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی جیرفت و عنبرآباد اظهار کرد: واگذاری مناطق هشت گانه به 18 موسسه غیردولتی در کرمان نشان می دهد که آثار مفید و قابل ملاحظه ای در توسعه استان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: گزارش های خوبی از سوی معین منطقه جیرفت و عنبرآباد ارائه شد و کارهایی که موسسات غیردولتی انجام می دهند توسط دولت امکان پذیر نیست.

رزم حسینی با اشاره به راه اندازی نهاد اقتصاد مقاومتی در استان کرمان افزود: این نهاد را به صورت آزمایشی راه اندازی کرده ایم تا دولت ماموریت خود را آسان تر انجام دهد.

استاندار کرمان گفت: حرکتی که در استان کرمان آغاز شده اگر نهادینه شود بسیار موثر خواهد بود.

رسانه ها اقدامات صورت گرفته در کرمان را راستی آزمایی کنند

وی با قدردانی از رسانه ها اظهار کرد: خدماتی که ارائه می شود متعلق به مردم و نظام است و راستی آزمایی این اقدامات باید توسط رسانه ها انجام شود.

رزم حسینی از روابط عمومی استانداری خواست تور رسانه ای برگزار کند تا خبرنگاران از نزدیک مناطق هشت گانه و اقدامات صورت گرفته در این مناطق را مشاهده کرده و به اطلاع مردم برسانند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه جلسات اقتصاد مقاومتی با حضور معین های مناطق هشت گانه هر یکشنبه برگزار می شود، افزود: همچنین بازدید از مناطق گفته شده به صورت مرتب انجام می شود.

پی گیری برای اخذش مجوز نهایی مرز هوایی جیرفت

وی گفت: کار مهمی امروز به تصویب رسید در حوزه سرمایه گذاری همچنان موانعی برای اخذ مجوزهای لازم داریم؛ اتاق بازرگانی کرمان مدیریت این پروژه را پذیرفت که مسئول روان سازی سرمایه گذاری در استان شود.

رزم حسینی بیان کرد: باید تا آنجا که می توانیم مسیر را برای شروع سرمایه گذاری ها در استان کرمان کوتاه کنیم.

وی با بیان اینکه اقداماتی که در استان کرمان انجام می شود نو و بدیع است گفت: ما از تجریبات استان های دیگر از جمله آذربایجان شرقی هم استفاده می کنیم.

استاندار کرمان با اشاره به مشکلات و وضعیت بخش کشاورزی در جنوب استان کرمان اظهار کرد: معین این مناطق باید کاری کند به آنجا برسیم که محصولات کشاورزی جنوب پیش فروش شود.

وی با اشاره به اینکه راه برای بین المللی شدن فرودگاه جیرفت باز شده است، گفت: پی گیری ها خود را ادامه می دهیم تا بتوانیم مجوز نهایی مرز هوایی جیرفت را اخذ کنیم.