دور جدید مذاکرات آستانه در روزهای ۲۴ و ۲۵ اسفند برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «غیرت عبدالرحمانوف» وزیر خارجه قزاقستان امروز گفت: با تصمیم کشورهای بانی مذاکرات صلح سوریه (روسیه، ایران و ترکیه) دور جدید این مذاکرات در ۱۴ و ۱۵ مارس (۲۴ و ۲۵ اسفند) در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: من در حاشیه مذاکرات ژنو فرصت داشتم تا با برخی از نمایندگان مخالف دولت سوریه درباره موضوعاتی مانند آزاد کردن همه زندانیان و مشخص کردن حوزه هایی که قرار است پس از توافق نهایی، آتش بس در آنها به اجرا گذاشته شود، گفتگو هایی انجام دهم.

عبد الرحمانوف سپس ادامه داد: من موضوع نگرانی نمایندگان گروهای مخالف دولت سوریه درباره برخی موضوعات گفتگوهای ژنو را به اطلاع بانیان مذاکرات آستانه رساندم و با مشورت هایی که بین آنها انجام گرفت، زمان دور جدید مذاکرات آستانه ۱۴ و ۱۵ مارس تعیین شد.

لازم به ذکر است که مذاکرات قبلی صلح سوریه در ۱۵ و ۱۶ فوریه در آستانه پایتخت قزاقستان انجام گرفت و شرکت کنندگان در مذاکره، موضوعات مربوط به آتش بس و ابعاد گفتگوهای سوری- سوری در ژنو را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

گفتنی است که مذاکرات قبلی با حضور کشورهایی همچون روسیه، ایران، ترکیه و نمایندگانی از دولتهای اردن، آمریکا، دولت سوریه، گروه های مسلح مخالف دولت سوریه و نماینده سازمان ملل انجام شد.