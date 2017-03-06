یک تا ۴۵۰ سکه سهم ورزشکاران در مراسم تقدیر بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سیدمناف هاشمی معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ‏ورزش و جوانان در خصوص مراسم تقدیر از مدال آوران و قهرمانان سال ۹۴ صحبت کرد‎.‎

هاشمی اظهار داشت: خوشحالیم که این توفیق پیش آمد در پایان سال ۹۵ از عزیزانی که در المپیک ‏ریو، پارالمپیک و قهرمانانی که در طول سال ۹۴ در سطح جهانی و آسیایی کسب مدال داشتند و کسانی که شامل آیین نامه تشویق ‏دولت می شوند در این مراسم در خدمتشان بودیم‎.‎

وی در ادامه افزود: با حضور آقای روحانی رییس جمهوری، حدود ۳۴ نفر هدایای جمع را تحویل گرفتند و در این بین ‏کسانی را داشتیم که در دو رشته مدال آور بودند مثل ساره جوانمردی که ۳۰۰ سکه طلا بابت مدال طلا و ۱۰۰ سکه بابت مدال ‏نقره دوم گرفتند. در این مراسم تقدیر از یک سکه تا مجموع ۴۵۰ سکه نیز داشتیم‎.‎

معاون وزیر ورزش گفت: باعث خوشحالی است که دولت تدبیر و امید قول هایی که به قهرمانان داده بود را به نتیجه ‏رساند، هر چند این مراسم با یک تاخیر مختصری برگزار شد. در سال های قبل نیز تجربه خوبی داشتیم و در سه سال گذشته ‏قهرمانانی که در سال های قبل هم مدال گرفته بودند تشویق کردیم و سعی می کنیم تا قبل از عید نیز تعداد زیادی از حواله ها را ‏پرداخت کنیم و الباقی نیز در فروردین ماه پرداخت خواهد شد‎.