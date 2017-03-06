یک تا ۴۵۰ سکه سهم ورزشکاران در مراسم تقدیر بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سیدمناف هاشمی معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در خصوص مراسم تقدیر از مدال آوران و قهرمانان سال ۹۴ صحبت کرد.
هاشمی اظهار داشت: خوشحالیم که این توفیق پیش آمد در پایان سال ۹۵ از عزیزانی که در المپیک ریو، پارالمپیک و قهرمانانی که در طول سال ۹۴ در سطح جهانی و آسیایی کسب مدال داشتند و کسانی که شامل آیین نامه تشویق دولت می شوند در این مراسم در خدمتشان بودیم.
وی در ادامه افزود: با حضور آقای روحانی رییس جمهوری، حدود ۳۴ نفر هدایای جمع را تحویل گرفتند و در این بین کسانی را داشتیم که در دو رشته مدال آور بودند مثل ساره جوانمردی که ۳۰۰ سکه طلا بابت مدال طلا و ۱۰۰ سکه بابت مدال نقره دوم گرفتند. در این مراسم تقدیر از یک سکه تا مجموع ۴۵۰ سکه نیز داشتیم.
معاون وزیر ورزش گفت: باعث خوشحالی است که دولت تدبیر و امید قول هایی که به قهرمانان داده بود را به نتیجه رساند، هر چند این مراسم با یک تاخیر مختصری برگزار شد. در سال های قبل نیز تجربه خوبی داشتیم و در سه سال گذشته قهرمانانی که در سال های قبل هم مدال گرفته بودند تشویق کردیم و سعی می کنیم تا قبل از عید نیز تعداد زیادی از حواله ها را پرداخت کنیم و الباقی نیز در فروردین ماه پرداخت خواهد شد.
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