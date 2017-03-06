تولید پلاستیک های زیست تخریب پذیر با زیست فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، سمیرا کهک عضو هیئت مدیره انجمن ایمنی زیستی امروز در همایش تازه های زیست فناوری و مهندسی ژنتیک در تولید دانش بنیان در خصوص «زیست فناوری و مهندسی ژنتیک در حفط محیط زیست و توسعه پایدار» اظهار داشت: همواره موضوع زیست فناوری مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بوده است.

وی اظهار داشت: رئیس جمهور کشور تاکید دارد که اگر از زیست فناوری استفاده نکنیم مورد شماتت نسل های آینده قرار می گیریم.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار نیاز به تامین منابع غذایی و محیط زیست دارد، افزود: تولید محصولات زیستی می تواند مزایایی از جمله مقاومت در برابر آفات، تولید گیاهان متحمل به علف کش، تولید مواد غذایی با ویژگی های بهتر داشته باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن ایمنی زیستی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۱ سال از کشت محصولات تراریخته می گذرد، گفت: در این مدت زمان مقالاتی تولیدات این محصولات را مورد بررسی قرار داده است.

کهک اظهار داشت: فواید زیست محیطی محصولات تراریخته می تواند کاهش مصرف سموم، تنوع زیستی، کاهش انتظار گازCO۲ و انتشار گازهای گلخانه ای باشد.

وی در خصوص کاهش مصرف سموم که از فواید زیست محیطی محصولات تراریخته است، ادامه داد: استفاده از سموم معضلات زیست محیطی دارد که این موضوع توسط ۱۴۷ مقاله معتبر علمی نشان داده شده است؛ استفاده از محصولات تراریخته می تواند ۳۷ درصد استفاده از سموم در کشاورزی را کاهش، ۲۲ درصد تولید محصول را افزایش و سود کشاورزی را تا ۶۸ درصد ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه از دیگر مزایای زیست محیطی محصولات تراریخته می توان به کاهش انتشار کربن اشاره کرد.

کهک اظهار داشت: ما باید در سال ۲۰۲۰ جریمه کلانی برای انتشار کربن در فضا بپردازیم زیرا ۳۰ هزار نفر سالانه به طریق آلودگی هوا در ایران جان خود را از دست می دهند؛ استفاده از محصولات تراریخته می تواند باعث کاهش کربن شود.

وی خاطرنشان کرد: سالانه ۱۷۷ هزار تن ظروف پلاستیکی تولید می‌شود که این موضوع مشکلات زیست محیطی فراوانی بدنبال خواهد داشت اما با زیست فناوری می توانیم پلاستیک های زیست تخریب پذیر را تولید کنیم.

به گفته کهک محصولات تراریخته انتشار گازCO۲ را ۲۸ هزار میلیون برابر در سال کاهش می دهد. این میزان برابر است با حذف ۱۲ میلیون اتومبیل از جاده ها.

هیئت مدیره انجمن ایمنی زیستی با بیان اینکه محصولات تراریخته می تواند ژن های فراموش شده را به محیط زیست باز گرداند، اظهار داشت: به عنوان مثال با این علم می توان برنجی که کیفیت غذایی خوبی ندارد ولی مقاوم به خشکی است را با ایجاد ژن های مقاوم به خشکی به صورت مطلوب به تولید رساند.