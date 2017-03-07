  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۳

از نیمه شب گذشته؛

آل‌خلیفه موج بازداشت جوانان و نوجوانان بحرینی را تشدید کرد

آل‌خلیفه موج بازداشت جوانان و نوجوانان بحرینی را تشدید کرد

آخرین اخبار از سیاستهای سرکوبگرانه آل خیلفه علیه انقلابیون بحرینی، حاکی از آن است که نظامیان این رژیم موج بازداشت جوانان و نوجوانان بحرینی را از نیمه شب گذشته تشدید کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، نظامیان رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های سرکوبگرانه و اقدامات خصمانه خود علیه انقلابیون بحرینی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان آل خلیفه به منظور سرکوب هرچه بیشتر اعتراضات مردمی علیه سیاست های تبعیض آمیز حکام این رژیم، از نیمه شب گذشته موج بازداشت جوانان و نوجوانان بحرینی را تشدید کرده اند. 

طبق اعلام منابع رسانه ای، از نیمه شب گذشته تاکنون نظامیان آل خلیفه با حمله به منازل بسیاری از شهروندان در مناطق مختلف از جمله ستره، بنی جمره، عالی و السهله اقدام به بازداشت جوانان و نوجوانان کرده اند.

گفتنی است، تظاهرات مردم بحرین علیه اقدامات سرکوبگرانه و سیاست های خصمانه آل خلیفه همچنان در مناطق مختلف ادامه دارد.

کد مطلب 3925727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها