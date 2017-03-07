به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، نظامیان رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های سرکوبگرانه و اقدامات خصمانه خود علیه انقلابیون بحرینی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان آل خلیفه به منظور سرکوب هرچه بیشتر اعتراضات مردمی علیه سیاست های تبعیض آمیز حکام این رژیم، از نیمه شب گذشته موج بازداشت جوانان و نوجوانان بحرینی را تشدید کرده اند.

طبق اعلام منابع رسانه ای، از نیمه شب گذشته تاکنون نظامیان آل خلیفه با حمله به منازل بسیاری از شهروندان در مناطق مختلف از جمله ستره، بنی جمره، عالی و السهله اقدام به بازداشت جوانان و نوجوانان کرده اند.

گفتنی است، تظاهرات مردم بحرین علیه اقدامات سرکوبگرانه و سیاست های خصمانه آل خلیفه همچنان در مناطق مختلف ادامه دارد.