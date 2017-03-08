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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶

مدیر اداره خوابگاه های دانشگاه خبرداد:

تعطیلی خوابگاه های دانشگاه علم و صنعت از ۲۶ اسفند

تعطیلی خوابگاه های دانشگاه علم و صنعت از ۲۶ اسفند

مدیر اداره خوابگاه های دانشگاه علم و صنعت گفت: خوابگاه های این دانشگاه از ۲۶ اسفند تا ۱۳ فروردین ماه ۹۶ تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، مجتبی استوار گفت: اما در این ایام یکی از خوابگاه های دانشگاه که دانشجویان خارجی پسر و دانشجویان ممتاز دکتری در آن سکونت دارند دایر است.

وی افزود: همچنین چند نفر از دانشجویان دختر غیرایرانی دانشگاه علم و صنعت نیز در خوابگاه دانشگاه تهران مهمان خواهند شد.

مدیر اداره خوابگاه های دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: تعطیلات نوروز فرصتی است تا به تعمیرات و نظافت خوابگاه ها بپردازیم.

‌استوار اظهار داشت: در سال جدید تسهیلات به دانشجویان ساکن در خوابگاه همانند سال ۹۵ ارائه خواهد شد و روال آن تغییر نمی کند.

کد مطلب 3926571

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