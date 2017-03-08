پکن:امیدواریم ایران و عربستان مشکلاتشان را از راه گفتگو حل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اروپا آنلاین، «وانگ ئی» وزیر امور خارجه چین با حضور در یک نشست مطبوعاتی درباره آینده اتحادیه اروپا پس از جدایی انگلیس از این اتحادیه گفت: پکن امیدوار است که اتحادیه اروپا حتی پس از خروج انگلیس نیز می تواند از آینده ای با چشم انداز روشن برخوردار باشد.

وی در ادامه سخنان خود افزود: چالش هایی که اتحادیه اروپا در حال حاضر با آن روبرو است، می تواند زمینه ساز موفقیت های آتی برای آنها باشد.

وزیر خارجه چین همچنین خاطرنشان کرد: پکن همواره اتحادیه اروپا را از متحدان تجاری قوی خود دانسته و علاقمند است تا زمینه های همکاری های دوجانبه خود را بسط و توسعه دهد.

بنا بر اعلام رسانه های خارجی، انتظار می رود که روابط اقتصادی چین و اتحادیه اروپا وارد دوره جدیدی شود؛ این در حالی است که مقامات اتحادیه اروپا در اجلاس اخیر «بروکسل» اعلام کردند که به دنبال اعمال سیاست حمایتی از سوی «دونالد ترامپ» قصد دارند که دور جدیدی از روابط تجاری خود را با «پکن» آغاز کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خود اعلام کرد: چین دوست ایران و عربستان است و ما امیدواریم این دو کشور مشکلات میان خود را از طریق گفتگو حل کنند.

وزیر خارجه چین این اظهارات را در آستانه سفر پادشاه عربستان به پکن ایراد کرد. پادشاه عربستان هم اکنون در سفر آسیایی بسر می برد اما زمان دقیق سفر وی به چین هنوز اعلام نشده است.

وانگ ئی در ادامه افزود: امیدواریم که از طریق مشاوره و مذاکرات دوستانه، ایران و عربستان بتوانند مشکلات میان خود را حل کنند. چین دوست ایران و عربستان است و اگر نیاز باشد ما می خواهیم نقش ضروری خود را در این رابطه ایفا کنیم.

وزیر خارجه چین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طرح استقرار سامانه ضد موشک تاد در شبه جزیره کره، اشتباهی بزرگ است که امنیت سئول را تهدید خواهد کرد.

وی با اعلام مخالفت شدید کشورش با طرح تاد، افزود: اجرای این طرح از جانب مقامات کره جنوبی، روابط دو کشور را با مشکلات بزرگی روبرو خواهد کرد.