داورکردستانی درمسابقات وزنه برداری بین المللی جام فجرقضاوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات بین المللی وزنه برداری جام فجر از روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه در اهواز آغاز می شود.

در این مرحله از رقابت ها داود صادقی داور کردستانی در دومین دوره رقابت های وزنه برداری جام بین المللی فجر به مدت سه روز به داوری و قضاوت می پردازد.

صادقی دارای مدرک داوری درجه دو بین المللی وزنه برداری می باشد و تاکنون در رقابت های مختلف کشوری و لیگ برتر قضاوت کرده است.

این داور قروه ایی در سال ۲۰۱۰ در استان اصفهان زیر نظر مدرسین فدراسیون وزنه برداری مدرک داوری درجه دو بین المللی خود را با موفقیت اخذ کرد.

گفتنی است، دومین دوره مسابقات بین المللی وزنه برداری جام فجر طی روزهای ۱۹ تا ۲۲ اسفندماه در مجتمع ورزشی امام رضا(ع) اهواز برگزار می شود.