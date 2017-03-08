به گزارش خبرگزاری مهر، علمای بحرینی با صدور بیانیه ای مردم این کشور را به برگزاری تظاهرات گسترده علیه آل خلیفه دعوت کردند.

بر اساس این گزارش، علمای بحرینی در بیانیه خود آورده اند: از ملت مومن که توکلشان به خداست خواستاریم از روز ۹ مارس (پنجشنبه ۱۹ اسفند) تا ۱۴ مارس (۲۴ اسفند) با حضور در تظاهرات های استثنایی و عظیم تحت عناوین «به خانه ها باز نخواهیم گشت» و «دفاع تا پای جان» روزها و شبهای تاریخی از عزت و صلابت بسازند.

در این بیانیه همچنین آمده است: باشد که همگی صفحه ای درخشان در دفاع از دین، وطن، عزت و کرامت و مقاومت در برابر ظلم و دشمنی و تجاوز ایجاد نماییم.

در این بیانیه همچنین آمده است: ملت با حضور استثنایی در تظاهرات ها از فردا تا شب محاکمه آیت الله عیسی قاسم روزها و شبهایی تاریخی خلق کنند. اوضاع بلاد جز با قیام و شهادت اصلاح نمی گردد.

علمای بحرینی در این بیانیه آورده اند: ای فرزندان برومند این مرز و بوم ، شمایی که در پی تحقق حق و عدالت و عزت و کرامت دین و وطن هستید، امروز روز شماست، فرصتی بزرگ برای تحقق خواسته هایتان، پس در راه خدا بپاخیزید، که مورد رحمت الهی خواهید بود.