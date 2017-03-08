هویت ملی و منطقه ای معماری کشور باید رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر چهارشنبه در همایش استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران اظهار داشت: رعایت هویت ملی در معماری کشور یکی از ضرورت های احیای معماری و به عنوان مهمترین موضوع مطرح است.

وی ساخته شده یک شهر به دست مهندسان را یادآور شد و افزود: شهر باید بر اساس نیاز شهروندان ساخته شود و نباید صرفا مبتنی بر خواست مهندسان شکل گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان داشتن سلایق مختلف توسط مهندسان را برای توسعه شهر نامناسب عنوان کرد و اظهار داشت: همه مهندسان دارای سلیقه و گرایش مشابه برای طراحی و توسعه شهر نیستند و این موضوع موجب بروز مشکلات می شود.

رحمتی با بیان اینکه اگر یک مهندس با گرایش مدرن رویکرد پست مدرنی هم داشت مشکلات کاهش می یافت، افزود: حاکم بودن سلیقه های متفاوت و مختلف موجب ناهنگنی در شهر می شود.

وی تاکید کرد: باید برای توسعه شهر از قوانین و اسناد بالادستی به صورت واحد و مشخص بهره گرفت. رویکرد یکپارچه موجب رعایت شاخص های مشابه و متناسب می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ساختمان را سرمایه ملی در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: هرچقدر عمر ساختمان های ما کوتاه باشد سرمایه های ملی هدر داده شده است.

رحمتی با بیان اینکه هر اثر و بنای تاریخی نشان از رونق و شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، افزود: خاطره و تعلق خاطر دو موضوع مهم در بین شهروندان برای شهر است.

وی با بیان اینکه برای حفظ و احیای هویت معماری بومی باید هویت منطقه ای و ملی مورد تاکید باشد، افزود: حفظ و احیای این هویت باید دغدغه جدی مهندسان جوان باشد.