۳۰درصد بودجه سال آتی به استان ها اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی ظهر چهارشنبه در بدو ورود به سمنان برای افتتاح یک طرح عمرانی و حضور در یادواره شهدای دانش آموز استان، بیان داشت: یکی از تاکیدات اقتصاد مقاومتی نگاه متوازن به اعتبارات است که در این راستا ۳۰درصد بودجه کل کشور به استان ها اختصاص یافته تا شاهد توسعه اقصی نقاط ایران اسلامی باشیم.

وی افزود: به زودی درباره روند اجرایی شدن مصوبات مجلس در راستای اقتصاد مقاومتی گزارشی به سمع و نظر مردم خواهد رسید اما تا کنون باید گفت طبق برنامه ششم توسعه تا پایان سال۹۵ می بایست قریب به یک سوم بودجه کل کشور به استان ها تخصیص یابد که امروز شاهد تحقق آن هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، اقتصاد مقاومتی راه توسعه و برون رفت از مشکلات است.

لاریجانی بیان داشت: یکی از سیاست های ابلاغی معظم له در مقوله اقتصاد مقاومتی، نگاه ویژه به توسعه متوازن سراسر کشور است که در برنامه ششم نیز این اصل گنجانده شده است.