ژنرال جوزف عون فرمانده ارتش لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، در جلسه کابینه لبنان در کاخ بعبدا به ریاست میشل عون رئیس جمهوری لبنان، جوزف خلیل عون ضمن ارتقا به درجه ژنرالی به عنوان فرمانده جدید ارتش لبنان جایگزین جان قهوه چی شد.

جوزف عون در بسیاری از دوره‌های آموزشی خارجی و داخلی حضور داشته که از جمله آن دوره‌های آموزشی در سوریه و ایالات متحده بوده است. عون همچنین در دو دوره پیاده نظامی در ۱۹۸۸ و ۱۹۹۵ و یک دوره برنامه مبارزه با تروریسم در ۲۰۰۸ -۲۰۰۹ در آمریکا و دو دوره صاعقه در ۱۹۹۶ حضور داشته است. عون فرماندهی تیپ نهم در منطقه عرسال در مرز با سوریه را برعهده داشت.

وی متولد دهم ژانویه سال ۱۹۶۴ منطقه العیشیه در جنوب لبنان و به زبان های فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی و عربی مسلط است.

از سوی دیگر کابینه لبنان سعد الله الحمد را به عنوان دبیر شورای عالی دفاع این کشور انتخاب کرد.

همچنین عماد عثمان به عنوان مدیر نیروهای امنیت داخلی و خالد حمود به عنوان رئیس دایره اطلاعات نیروهای امنیت داخلی انتخاب شدند.

طونی صلیب به عنوان مدیر کل امنیت لبنان و بدری ضاهر مدیر کل گمرک، جورج عطیه رئیس هیئت بازرسی مرکزی انتخاب شدند. همچنین بعداز پذیرش کناره گیری ژنرال «عباس ابراهیم» مدیرکل نیروهای امنیت عمومی لبنان از جایگاه نظامی خود، او را به عنوان یک غیرنظامی در مقام مدیرکل نیروهای امنیت عمومی ابقا کرد.