خدا به دل «باقری»نگاه ویژه کرد/ «زمانی» آدرس را اشتباه آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از پیروزی دو بر یک عصر چهارشنبه تیمش برابر سایپا به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: بازی پرکش و قوسی بود. می توانستیم یک بر صفر یا دو بر صفر تمام کنیم این بازی را. اما براثر یک دقیقه غفلت بازی به تساوی کشیده شد و در نهایت خدا به جوانان ما کمک کرد که به برتری برسیم. همه هواداران را حرص دادیم و هم خوشحالشان کردیم.

وی افزود: جوانان ما باید خیلی زود باتجربه تر از حد معمول شوند. نباید اینقدر اشتباه داشته باشیم. بزرگترهای تیم باید برخی اوقات جوانان را از خواب بیدار کنند. ما در یک فشار ۳۵ روزه سربلند بیرون آمدیم. حق ما بود که در این دیدار به برتری برسیم. دقایق پایانی می توانست کار دست ما بدهد. ما در نیمه دوم چند موقعیت را از دست دادیم.

منصوریان ادامه داد: در مجموع از خداوند ممنونم که به دل برخی جوانان ما بخصوص فرشید باقری نگاه کرد. این جوان از سوی مجموع داخلی خودمان مورد توهین قرار گرفت. می دانستم که باقری گل می زند. از دل خانواده خودمان به ما آسیب می زنند که این اتفاق سختی است.

وی افزود: ما نماینده ایران در آسیا هستیم و به جای اینکه از ما حمایت کنند به ما اتهام می زنند. اگر کمک نمی کنند حداقل سکوت کنند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد اسم بردن عضو هیات مدیره از خسرو حیدری و سیدمهدی رحمتی گفت: این بازیکنان ما امروز به خسته نباشید دارد. من از آقای زمانی خواهش کردم سکوت کند اما وقتی امروز مصاحبه کرد بنده دیگر ایشان را عضو هیات مدیره استقلال نمی دانم. برخی اوقات فکر می کنم ایشان عضو هیات مدیره حریف است. ایشان به دو کاپیتان تیم من توهین کرده است. من به نمایندگی از بازیکنانم می گویم که ایشان دیگر عضو هیات مدیره استقلال نیست.

منصوریان ادامه داد: به فرشید باقری توهین شده است. نیاز نیست که ما وقت مان را برای تیم حریف بگذاریم. باید عضو هیات مدیره خودمان را کنترل کنیم. ایشان امروز عامل معرفی کرده است. امروز روز خیلی بد بود برای تیم ما. داخل رختکن ما از دیروز صحبت از آقای زمانی بوده تا امروز. ما هفته بعد با لوکوموتیو بازی داریم اما ایشان مدام مصاحبه می کند. فضای فوتبالی ادم فوتبالی می طلبد.

وی افزود: ما مقابل مردم باید همیشه سرمان پایین باشد. آقای زمانی آدرس را اشتباه آمده است. من از آقای وزیر خواهش می کنم که با درایت و افکار نوینی که دارند این مسئله را مدیریت کنند. ما در معرض آسیب هستیم.

منصوریان ادامه داد: آقای زمانی من را مجبور کرده است که بروم دریافتی های رحمتی و حیدری را دربیاورم. این دو بازیکن براساس قرارداد سازمان لیگ ۳۸ درصد گرفته اند. ایشان سوهان روح هوادار ما شده است. من نمی دانم چطور باید از ایشان خواهش کنم که سکوت کند. ان شالله وزیر یک تصمیم خوب در این مورد بگیرد. باعث و بانی گل تساوی ما برابر سایپا آقای زمانی است.