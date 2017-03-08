استان سمنان ظرفیت ناب سرمایه گذاری در بخش معدن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه چهارشنبه در آخرین برنامه از سفر یک روزه خود به سمنان با حضور در سیمای مرکز سمنان، خطاب به مردم این استان، ابراز داشت: امروز باید ظرفیت های بالقوه استان شامل گردشگری، معدن و صنعت به سرمایه گذاران شناسانده شود تا شاهد ایجاد توسعه اقتصادی و تحول در این استان باشیم.

وی افزود: نیروی انسانی، قرار گیری بر چهار راه شمالشرق کشور و همچنین دارا بودن منابع فراوان در زمره ظرفیت های این استان است که سمنان را در بین استان های منطقه شاخص می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه بندهای خوبی برای توسعه و رونق کشور منظور شده است، ابراز داشت: در بعد کشاورزی شامل باغات، کشت مزارع و دامداری ها توجه خوبی به پایداری روستاها شد و برنامه ها بر این محور شکل گرفت که صادرات هر بخش چطور باید تنظیم شود.



لاریجانی در ادامه تصریح کرد: استان سمنان پتانسیل مختلفی دارد که یکی از مزیت های اصلی آن وجود معادن گوناگون است که در قانون برنامه ششم توسعه حمایت های جدی شامل تسهیلات معافیتی دربخش صنعت و معدن صورت گرفت که نشان می دهد سرمایه گذاری در این زمینه بسیار مقرون به صرفه است لذا برای صادرات مشوق هایی در نظر گرفته شده است.



وی افزود: در اقتصاد مقاومتی اساس بر این است که تولید ملی را مورد توجه قرار دهیم و خوشبختانه در استان سمنان صادرات تحرک خوبی پیدا کرد که یکی از عوامل پیشرفت استان توسعه تکنولوژی آی تی محسوب می شود که در برنامه بالغ بر ۱۹درصد رشد داشت و صحنه توسعه دنیا به سمتی است که از این ظرفیت بیشتر استفاده شود و با زیر ساخت هایی که در نظر گرفته شد این امر امکان پذیر است.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای توسعه صنایع بندهایی در نظر گرفته شد، ابراز داشت: برای صنایع سقفی از نظر تسهیلات منظور و همچنین سطح رشد آینده کشور در صنعت با اختصاص یافتن ۴۰ درصد تسهیلات مشخص شود که هر بخش چطور باید توسعه پیدا کند.



لاریجانی با بیان اینکه در زمینه محیط زیست نیز اقدامات خوبی در مجلس رخ داد، ابراز داشت: در زمینه محیط زیست برای برطرف شدن موضوع ریزگردها ۱۰۰میلیون دلار از صندوق توسعه ملی اختصاص داده شد و مسئله جنگل با توجه به محدود بودن آن طرح تنفس جنگل مطرح شد که باید جنگل ها و منابع طبیعی حفظ شود و معتقد هستیم برداشت باید با حساب و کتاب صورت گیرد لذا برداشت از جنگل ممنوع و قراردادهای جدید به سوی کشت و ترویج جنگل های جدید سوق داده شد.



وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه دورنمای روشنی ترسیم شده است، افزود: مشکل آب بحران جدی در کشور است، با وجود تغییرات آب و هوایی و مناطق کویری بی شماری که وجود دارد، کمبود منابع بیش از پیش آشکار می شود و از سوی دیگر ۹۰درصد آبی که در کشور مصرف می شود به روش غرقابی است که باید به سوی ترویج آبیاری نوین حرکت کنیم.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنلمه ششم توسعه به آبیاری نوین توجه ویژه ای شده است، ابراز داشت: برای توسعه زیرساخت ها سرمایه گذاری کلی برای آبیاری تحت فشار دیده شد که طی آن از صندوق توسعه ملی ۹۹۰میلیارد تومان به این بخش اضافه شد که از آب موجود بتوانیم به صورت بهینه استفاده کنیم.



لاریجانی در ادامه با تاکید بر اینکه لازم است تا شناسنامه ای برای مناطق مختلف تهیه شود تا کشت مناسب هر منطقه با شرایط اقلیمی مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: متاسفانه مشاهده می کنیم که در شهری مانند اصفهان برنج کشت می شود و باید به سوی کشتی حرکت کرد که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد بررسی ها نشان می دهد کشت زعفران و پسته در مناطق کم بارش و کویری بهره وری اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر کشاورزانی که کشت مناسب را انجام دهند تشویق خواهند شد و مجلس تشویق های مورد نیاز را به صورت قانون ایجاد می کند.



وی افزود: با توجه به خشکسالی های پیاپی که وجود دارد باید به سوی جایگزین کردن منابع آبی حرکت کنیم که در این بین شیرین کردن آب دریا برای مصارف شرب راه حلی است که پیشنهاد و در قانون برنامه لحاظ شده تا ۳۰درصد استان هایی که به دریا راه دارند آب شرین آنها از طریق دریا تامین شود و این کار پرخرجی است که در این بخش مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفت و مخالف سیاست های کلی است ولی ما معتقدیم باید از این ظرفیت خدادای استفاده کرد چرا که موضوع آب مسئله مهم و ملی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تشریح برنامه های بودجه سال ۹۶ ابراز داشت: این برنامه یکشنبه گذشته به اتمام رسید که تا اوایل هفته آینده شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار می دهد و امیدواریم کشور در سال آینده از انضباط خوبی برخوردار شود، بودجه ۹۶ چند ویژگی شاخص داشت و از جمله آن تلاش شد تا درآمدها و هزینه ها را به هم نزدیک کنیم تا بلاوجه بودجه کشور را دچار فشار هزینه ای نکنیم و به نحوی خرج کنیم که کشور مقروض نشود.



لاریجانی در ادامه تصریح کرد: سهم صندوق توسعه ملی مطابق سیاست کلی نظام ۳۰درصد قرار داده شد چراکه این صندوق پشتیبان بخش خصوصی است و نیروهای عظیم و فعالی که قصد ورود به بازار کار را داشته و قصد دارند تولید را رونق دهند به راحتی می توانند از این صندوق برای توسعه طرح های کارآفرینی استفاده کنند و دولت در آن هیچگونه تصرفی نخواهد داشت و متعلق به بخش خصوصی است و باید گفت هر چه فروش نفت و گاز و سرمایه ملی در کشور رخ دهد ۳۰ درصد آن باید به این صندوق واریز شود.



وی افزود: یکی از نکاتی که با توجه به اوضاع اقتصادی مورد توجه قرار گرفت معافیت مالیاتی ۱.۵میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شده بود که این امر را به دو میلیون تومان ارتقا دادیم و این به این معنا است که افرادی با حقوق زیر دو میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف هستند و برای بازنشستگان که با سختی معیشت خود را می گذرانند امتیازات خاص قائل شدیم.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه بودجه ۹۶ به روستاها توجه ویژه ای شده است، ابراز داشت: برای آبرسانی به روستاها ۹۹۰میلیارد تومان برای تامین آب شرب روستاها منظور و برای آسفالت راه های روستایی و ترمیم آنها سه هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد.



لاریجانی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه توسعه زیرساختی یک کشور با آموزش و پرورش شکل می گیرد لذا برای این بخش سه هزار میلیارد تومان و همچنین برای وزارت ورزش و جوانان یک هزار و ۵۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شد و همچنین وزارت بهداشت و درمان مورد توجه جدی قرار گرفت چراکه مسئله سلامت همیشه مورد تاکید مجلس شورای اسلامی نیز بوده است چرا که هزینه سرآمد سلامت در کشور بالا و هر میزان که هزینه کنیم در واقع به اقتصاد مقاومتی کمک کرده ایم.



وی با تاکید بر اینکه رویکرد دولت در زمینه صنعت حمایتی است که باید در زمینه تسهیلات از صندوق توسعه ملی استفاده کند، گفت: حجم زیادی از پروژه های کلنگ زده شده در کشور وجود دارد و این بر دوش دولت سنگینی می کند ،۵۰۰هزار میلیاراد تومان پروژه کلنگ خورد و این حتما باید اصلاح شود و راه حل آن در این است که این پروژه ها باید به نحوی که اقتصادی باشد مطرح تا بخش خصوصی دارای انگیزه بیشتری شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تلاش در راستای تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی باعث ایجاد وفاق و همدلی در بین نهادها و دستگاه های اجرایی شد، ابراز داشت: مجلس در راستای اقتصادمقاومتی قوانینی مانند رفع موانع تولید در فضای کسب و کار ایجاد کرد که طی آن بسیاری از واحدهایی که تعطیل و یا در شرف تعطیلی بودن مجدد احیا شدند که دو قانون تنظیم یک و تنظیم دو برای پشتیبانی از کسب و کار دیده شده است.



لاریجانی در ادامه تصریح کرد: اگر دستگاه اجرایی از انرژی استفاده بهینه کنند این اجازه را داریم که تا سقف صد میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام دهیم به عنوان مثال در بحث کارخانه ها و واحدهای آلاینده اگر تمهدیاتی اندیشه کنند که این میزان آلودگی را کاهش دهند و یا مصرف برق را به نحوی به حداق برسانند که از انرژی های نوین بهره گرفته شود از این بند می توانند استفاده کنند تا حمایت شوند.



وی با بیان اینکه در بودجه ۹۶اینکه هر استان از چه قابلیتی برخوردار است، دیده شده، افزود: در قانون برنامه طرح آمایش سرزمین را دولت موکلف به تکمیل آن شده است، سازمان برنامه و بودجه با کمک استان ها طرح های اولیه آن را آماده کرده که در این بین استان سمنان به دارا بودن سه قابلیت خدماتی، گردشگری و کشاورزی می تواند فعال وارد عرصه شود که باید گفت زمینه جهش در این استان به خوبی فراهم است.