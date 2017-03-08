به گزارش خبرنگار مهر، نظر علی علیزاده در همایش مدیران جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که عصر چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به فرازی از وصیت نامه امام خمینی(ره) اظهار کرد: همانطور که بنیانگذار انقلاب اسلامی فرموده اند، رمز بقای نظام حضور مستمر مردم در صحنه است.

وی با بیان اینکه به فرموده امام خمینی(ره) فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف از جمله آفات انقلاب است افزود: هرجا از آرمان های انقلاب فاصله گرفتیم مسیر به بیراهه رفته و به مشکل برخورده ایم.

دبیر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: تاکید امام و رهبری بر انسجام، همگرایی و ایستادگی بر آرمان های انقلاب اسلامی است.

علیزاده با بیان اینکه تاکید مقام معظم رهبری در ایجاد یک جبهه فراگیر در همه زمینه ها است تصریح کرد:تشکیل یک جبهه مردمی که توسط مردم مدیریت شود از مهمترین اهداف تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است.

وی افزود: تجربه دفاع مقدس نشان داد که هرجا مردم با هم همدل شدند حماسه آفرینی کردند و در هر برهه ای از زمان که مردم از مسائل کنار گذاشته شدند، مشکلات فراوانی به وجود آمد.

دبیر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه دولت اسلامی نمی تواند با نیروهایی که اعتقاد و التزامی به مبانی اسلام و آرمان های انقلاب ندارند تشکیل شود خاطرنشان کرد: در واقع مطالبات رهبری همان مطالبات جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است.