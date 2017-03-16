سید مسعود میررضائی در حاشیه افتتاح طرح وای‌فای رایگان در استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در راستای افزایش گردشگر و کمک به ایستایی مسافران نوروزی و تعریف استان از معبر به مقصد تلاش شد تا اقدامات زیرساختی ازجمله ارائه اینترنت رایگان در ۲۲نقطه صورت گیرد، ابراز داشت: نقاطی که برای ارائه این طرح شناسایی شده است ورودی و خروجی شهرها، مکان های تفریحی، کاروانسراها که از جمله مناطق پربازدید هستند را شامل می شود.

وی هدف ازفراهم کردن بستر اینترنت رایگان طی ایام نوروز را معرفی اماکن، مناطق گردشگری، پتانسیل توریستی و ارائه لینک های مربوط به اپلیکیشن های گردشگری برای راهنمایی مسافران ذکر کرد و گفت: در این اپلیکیشن ها نقشه های توریستی شهرستان های مختلف استان توسط سازمان میراث فرهنگی تهیه شده و به صورت رایگان در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری استان سمنان درباره ارتقا پوشش خدمات تلفن همراه در برخی نقاط ریلی و جاده ای استان طی ایام نوروز، ابراز داشت: همه نقاط کور و دور از دسترس تلفن همراه توسط فرمانداران هر شهرستان احصا و طی آن بالغ بر ۱۵نقطه کور در فواصل ریلی و جاده ای شناسایی شد و در تلاش هستیم که تاپایان سالجاری همه این نقاط را با استفاده از همکاری اپراتورهای مختلف پوشش دهی را به ۱۰۰درصد برسانیم که باید گفت در حال حاضر در سه نقطه ایستگاه های هفتخوان و سرخده دامغان و سردمدره گرمسار به صورت کامل برطرف شده است.

میررضائی از جمله مهم ترین برنامه های شاخص در سال آتی را کلنگ زنی مجتمع آی، سی، تی یا مجتمع فناوری اطلاعات استان ذکر کرد و گفت: در حال حاضر زمین این پروژه خریداری شده که طی سال آینده کلنگ زنی خواهد شد وهمچنین با منظور تامین اعتبارات مالی با ساخت مجموعه پنج طبقه تمامی ادارات کل شامل پست، پست بانک، شرکت ارتباطات تلفن های همراه در این مجتمع قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه استان سمنان از نظر توسعه زیرساخت ها دارای عملکرد بسیار مطلوبی است، افزود: درحال حاضر از نظر شاخص آی. دی. آ در جایگاه رتبه دوم کشوری قرار داریم و امیدواریم با تعامل دانشگاه های سطح استان بتوانیم درایجاد کسب و کار حوزه فناوری اطلاعات موثرتر عمل کنیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: تجربه نشان می دهد زمینه برای ایجاد کسب و کار نوپا و خلق ثروت مهیا است و این قابلیت وجود دارد که با استفاده از این ظرفیت در ایجاد اشتغال پایدار دانشجویان حوزه فناوری اطلاعات نقش آفرین باشیم.