سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در حال حاضر در هیچ یک از محورهای مواصلاتی کشور بارش برف باران گزارش نشده است، گفت: باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین (از پل استاندارد تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج(از پل فردیس تا پل کلاک و از انستیتو پاستور تا گرمدره) با ترافیک نیمه سنگین همراه است.

وی ادامه داد: هیچ یک از محورهای مواصلاتی کشور با مه گرفتگی وکاهش دید همراه نیست.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور تاکید کرد: دیگر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.