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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۴۴

از سوی پلیس راه کشور اعلام شد؛

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، از ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج-قزوین خبر داد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در حال حاضر در هیچ یک از محورهای مواصلاتی کشور بارش برف  باران گزارش نشده است، گفت: باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین (از پل استاندارد تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج(از پل فردیس تا پل کلاک و از انستیتو پاستور تا گرمدره) با ترافیک نیمه سنگین همراه است.

وی ادامه داد: هیچ یک از محورهای مواصلاتی کشور با مه گرفتگی وکاهش دید همراه نیست.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور تاکید کرد: دیگر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.

کد مطلب 3930925

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