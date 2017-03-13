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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۰

رئیس پلیس راه استان زنجان:

تصادف فوتی در زنجان ۱۰ درصد کاهش داشته است

تصادف فوتی در زنجان ۱۰ درصد کاهش داشته است

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان از کاهش ۱۰ درصدی تصادف فوتی طی ۱۱ ماهه سالجاری در استان زنجان خبر دادو گفت: طی این بازه زمانی ۲۰۲ نفربر اثر تصادف فوت شدند.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی ۱۱ ماهه سالجاری ۲۰۲ نفر بر اثر تصادف در جاده های استان زنجان جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش دارد. 

وی اظهار کرد: طی ۱۱ ماهه سالجاری تصادفات جرحی هزار و ۴۹ مورد که ۱۱ درصد کاهش ، خسارتی هزار و ۳۹۶ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برابر است. 

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: در مجموع دو هزار و ۵۹۳ مورد تصادف در جاده های استان زنجان رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد کاهش دارد. 

شیر محمدی تاکید کرد: طی ۱۱ ماهه سالجاری عدم توجه به جلو ۲۹ درصد ، انحراف به چپ ۱۹ درصد و تخطی از سرعت مطمئنه ۱۲ درصد از وقوع تصادفات در جاده های استان زنجان را به خود اختصاص داده است. 

وی افزود: طی این بازه زمانی آزاد راه زنجان به قزوین ۳۶ درصد تصادفات در جاده های زنجان را به خود اختصاص داده است. 

رئیس پلیس راه استان زنجان یاد آرشد:  طی ۱۱ ماهه سالجاری خودرو سواری ۶۱ درصد، کامیون و تریلر ۱۶ درصد ، وانت ۱۱ درصد و موتور سیکلت ۹ درصد از تصادفات در جاده های استان زنجان را به خود اختصاص داده است. 

کد مطلب 3930926

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